¡Ö¤¹¤´¤¯½¼¼Â´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë°ÕÍß¡¡2Ç¯Ï¢Â³ÂçÌò¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¡£¾¡Î¨7³ä2Ê¬2Î¤¤ÇºÇ¹â¾¡Î¨¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÃ£À®¤Ç¤¤¿ÌÜÉ¸¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ºòÇ¯¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇò»æ¤ò¶¯Ä´¡£2023Ç¯¤ËÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿Âç´Ø¤Ï¡ÖËÍ¤â°ìÅÙ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ï¤¤¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î1»î¹çÌÜ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯½¼¼Â´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤·Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï´î¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê³«ËëÅê¼ê¤¬¡ËÌÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¼«Ê¬¤Çº£Ç¯¤ÏÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£