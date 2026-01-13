山形市の蔵王温泉ではけさ、新年の伝統行事「洞開」が行われ、関係者がお湯の神様に感謝を伝えました。

【写真を見る】共同浴場を洗い清める 蔵王温泉で新年の伝統行事「洞開」 お湯の神様に感謝（山形市）

藤井響樹アナウンサー「日が昇って間もない午前７時の蔵王温泉街です。いつもであれば朝風呂のお客さんがいる時間帯ですが、きょうは浴槽の温泉がすべて抜かれています」

蔵王温泉の「洞開」は江戸時代から３００年以上続くとされる伝統行事で新年に共同浴場を清掃し、お湯の神様に感謝を伝えるものです。

「洞」と呼ばれる浴槽の栓を開けてお湯を抜くことからこの名が付けられたとされています。

きょうは旅館の関係者およそ３０人が温泉街の３つ共同浴場を洗い清めました。

旅館関係者「世界中の皆様に気持ちよく温泉を楽しんでいただこうという思いで掃除をしている。蔵王温泉の特徴の白い湯花がだんだん取れていって、透き通る透明になっていく瞬間がきれいになったなと実感できる」

神事では関係者が玉ぐしなどを捧げ温泉街の商売繁盛を祈りました。

■観光客は例年よりやや多く

蔵王温泉旅館組合によりますと今年は雪の降り始める時期が遅く、積雪量も例年に比べると少ないものの、観光客は東南アジアなどのインバウンド客を中心に例年よりやや多く訪れているということです。

蔵王温泉旅館組合 岡崎彌平治 組合長「今日は改めて温泉の大切さを皆さんで感じてもらう１日として頂くようお願い申し上げます」

蔵王温泉旅館組合 岡崎彌平治 組合長「蔵王が歴史に積み上げてきたことが世界に認められているので非常に海外のお客様が多くなっている印象がある」

洗い清めたお湯は、美しい透明色に。

世界中から蔵王温泉に人が訪れる中、関係者は洞開を通してお湯の神様に感謝を伝えていました。