「面白い光景」スパイクを片手にピッチを奔走！ リバプールのオランダ代表FWを現地メディアも茶化す「称賛すべき」「適切な瞬間ではなかった」
試合中に起こった珍事に注目が集まっている。
現地１月12日に開催されたFAカップの３回戦で、遠藤航が所属するリバプールが３部のバーンズリーとホームで対戦。４−１で快勝した。
格下相手に圧倒したリバプールだが、まさかの“アクシデント”に見舞われたのがコディ・ガクポだ。リバプールの専門メディア『EMPIRE OF THE KOP』によれば、オランダ代表FWは脱げたスパイクを片手に持ちながら、45メートルほどピッチを走ったという。
「30分過ぎ、ガクポが（自陣の中央で）スパイクを履き直していると、彼のもとにボールがパスされたのだ。ガクポはスパイクを手に持ったままボールをキープして、前方に突進した。
横にいたアンドリュー・ロバートソンにボールを預けると、元PSVのアタッカーは走り続けた。そしてペナルティエリアに入った時には、スパイクを持った手で（ロバートソンからボールを受けた）リオ・エングモハに（パスの出し所を）指さす、なんとも面白い光景が見られた」
とっさの判断で意外なプレーを繰り出したガクポ。『EMPIRE OF THE KOP』は、「リバプールの背番号18にとって、スパイクをしっかり履くには適切な瞬間ではなかっただろう。しかし、その場で反応し、片方のブーツだけでピッチの半分以上の長さを走ったことは称賛すべき」と冗談交じりに伝えた。
現地メディアも、この一件をユーモラスに取り上げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】距離にして約45メートル！ ガクポがスパイクを片手にピッチを奔走！
