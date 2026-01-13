高市首相が通常国会冒頭での解散を検討する中、野党は選挙に向けた連携強化を急いでいます。



首相の決断を前に、選挙に向けた準備が慌ただしく進められています。



（長野記者）「早ければ２３日に解散という報道を受け、札幌市選挙管理委員会では準備や対応に追われています」



１月１０日、各都道府県の選挙管理委員会に総務省から届いた緊急の通知。

解散総選挙に向けてスケジュールの確認や業者との調整など準備を呼びかける内容です。





（札幌市選挙管理委員会事務局 中克尋選挙課長）「話が突然で驚いているというのと、冬季の選挙、１月２月の選挙がしばらくなかったので、ノウハウを持っている職員が事務局内にいない。職員はきのう・おとといと出勤をして対応できるように仕事をしていました」高市首相が検討している通常国会冒頭の衆議院解散。野党第一党・立憲民主党の野田代表が１２日、公明党の斉藤代表と連携を強化していくことを確認するなど、各党が選挙協力を模索しています。道内議員も来たる選挙に向けて準備を加速させています。１１日、小樽市の消防出初式にそろって姿を見せたのは、北海道４区を地盤とする現職の２人です。公明党との選挙協力についてはー（自民党 中村裕之衆院議員）「これまで２６年間やってきた中で、それぞれの信頼関係は個別だから、支援していただけるように誠意を尽くしていきたい」（立憲民主党 大築紅葉衆院議員）「各党いろんな思惑もあるので、私自身１日１日地域の皆さんと党派問わずこの地域に住む人たち１人１人を幸せにするために力を尽くすのみ」衆議院選挙は１月２７日公示・２月８日投開票、または２月３日公示・１５日投開票の日程が有力視されています。