【日韓首脳会談】日韓両国が経済安全保障の分野で協力を確認　李在明大統領は日中対立への仲介には慎重姿勢を崩さず

奈良市内で行われている日韓首脳会談。両国の連携強化が重要だとする認識で一致しました。



首脳会談の会場となる奈良市内のホテル。その向かいに建つ奈良市役所の屋上には、「歓迎 李在明大統領」と書かれた垂れ幕が。正午をすぎると、辺りに緊張感が走ります。奈良市役所でも…



（山中真アナウンサー）「屋上にも警備の警察官が、何人も立っています」



そして、午後０時半すぎ



（記者リポート）「いま、韓国の李在明大統領が車から降りてきました。２人とも穏やかな表情で何かを話しています」





１月１３日の会談で両首脳は、日韓の連携強化が必要との考えを一致させました。（高市早苗総理）「大統領とともに日韓関係を前に進めながら、両国が地域の安定に連携して、役割を果たしていくべきという考えを新たにしました」これに対し、李大統領は、「めまぐるしく変わっている国際秩序の中で、両国が協力をすることはいつもよりも重要である」と応じました。約１時間の会談のあと会見に臨んだ両首脳は…（高市早苗総理）「経済安全保障の分野では、サプライチェーン協力について踏み込んだ議論を行いました」中国が日本に対し、レアアースなどを輸出規制の対象とする可能性があるなか、日韓両国が経済安全保障の分野で協力することを確認しました。一方、李在明大統領は「韓・中・日３国がともにコミュニケーションを図りながら協力していく必要がある」と、日中対立への仲介には慎重な姿勢を崩しませんでした。１４日、両首脳は法隆寺を訪れる予定です。