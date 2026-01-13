市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

きょう13日夜から再び、西高東低の気圧配置になるでしょう。この先1週間も、短い周期的で冬型になりやすい見込みです。



13日正午の天気図です。

小野：

前線が石川県内に近づいています。この時間、低気圧や前線に向かって非常に強い風が吹きました。最大瞬間風速は、羽咋で31メートル、輪島で29メートル、金沢で27メートルでした。





きょう13日夜9時の予想天気図です。

小野：

前線が通過した後、冬型の気圧配置になります。

小野：

あす14日も冬型が続くでしょう。石川県内は雪が降りやすく、風も強めに吹くでしょう。



雪と雨、そして風の予想です。

小野：

海からの風が強めでしょう。あす14日朝、子どもたちが学校へ向かうの時間帯は、一部に弱い雪が予想されています。この雪は強まることはなく、夕方には止んでいる予想です。



気象台の週間予報です。

小野：

短い周期で冬型になりやすく、雨や雪が予想されています。なお、来週20日・火曜日頃からは寒気と冬型が強まり、大雪と低温の可能性があるという情報が出ました。



市川：

気を付けたいですね。

