ロンドン序盤、円安進行も値幅は限定的、米ＣＰＩ待ちのなかで＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、一段と円安が進行している。ドル円は一時159.05レベルと、159円の節目水準を上回った。しかし、値幅は限定的だ。日本時間午後１時台に158.91レベルまで買われたあとは、159円手前で売買が揉み合った。ようやくロンドン時間に入って159円台を付けている。



ユーロ円やポンド円は、ロンドン時間に入ってからドル円よりは勢いがみられている。ユーロ円は185.20付近に高止まりしたあと、高値を185.54レベルに伸ばしてきている。ポンド円は214円ちょうど付近での揉み合いを上放れると、高値を214.30付近に更新した。



欧州株や米株先物・時間外取引は上値重く推移しており、リスク選好による円安ではない。高市首相が解散・総選挙を実施する動きが報じられたことが、積極財政による赤字国債増発、日本売りの構図につながっているようだ。



このあとのNY市場では米消費者物価指数が発表される。足元ではやや円売りは一服している。



USD/JPY 158.93 EUR/JPY 185.45 GBP/JPY 214.22

外部サイト