ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊６３ｂｐと伊独格差が縮小傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.863
フランス 3.537（+67）
イタリア 3.495（+63）
スペイン 3.257（+39）
オランダ 2.94（+8）
ギリシャ 3.364（+50）
ポルトガル 3.112（+25）
ベルギー 3.307（+44）
オーストリア 3.081（+22）
アイルランド 2.98（+12）
フィンランド 3.137（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
