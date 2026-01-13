ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６７、伊６３ｂｐと伊独格差が縮小傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　2.863
フランス　　　3.537（+67）
イタリア　　　3.495（+63）
スペイン　　　3.257（+39）
オランダ　　　2.94（+8）
ギリシャ　　　3.364（+50）
ポルトガル　　　3.112（+25）
ベルギー　　　3.307（+44）
オーストリア　3.081（+22）
アイルランド　2.98（+12）
フィンランド　3.137（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）