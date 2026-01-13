（スタジオ解説）

（徳増 ないる キャスター）

政治ジャーナリストで元日本テレビ官邸キャップの青山和弘さんにもリモートで解説していただきます。よろしくお願いします。



まず、一部報道では高市総理が解散の意向を固めて自民党幹部に伝達したとの情報も報じられていますが、青山さんは現時点での高市総理の解散の検討というのはどこまで進んでいると見ていますか？





（政治ジャーナリスト 元日本テレビ官邸キャップ 青山 和弘 氏）高市総理が通常国会の冒頭で解散したいという意向は、これ、もう間違いないんです、あとは正式に伝達するか正式に表明するかということなんですが、ここまで来て、これだけ皆さんも準備に走っていて、やめるということも難しい状況になっていますので、私は解散総選挙があるのは、ほぼ間違いないと言っていいと思います。（徳増 ないる キャスター）そうですか、詳しく解説していただきますが、まず、これまでの動きも踏まえ、高山さんに疑問点をまとめてもらいます。（高山 基彦 キャスター）はい、先週金曜日から土曜日に読売新聞が報じたことで突然浮上しました、この衆議院の解散論なんですけれども、先週からの動きも合わせました。青山さんには、こちらの3つの謎についてうかがっていきたいと思います。まず一つ目です。なぜ冒頭解散なのかという点です。今週、高市総理は、あすまで韓国のイ・ジェミョン大統領と、そして、あさってからの3日間、イタリアのメローニ首相が訪日するなど、外交ウィークということになっているんですね。それが終わってから、来週の23日に招集されます、通常国会の冒頭での解散が検討されています。もし、この日に解散となった場合、その後の日程としましては、27日に公示、来月･2月の8日に投開票、もしくは2月の3日の公示、そして15日投開票。この2つのパターンが想定されています。ただ、本当に23日に解散となった場合ですけれども、今回報道があったのが先週の金曜日･9日ですので、冒頭から2週間で解散という異例の状況ということになります。青山さん、実際に、この高市総理が冒頭解散というのは、いつから検討していたのか？また、その最大の理由について教えてください。（政治ジャーナリスト 元日本テレビ官邸キャップ 青山 和弘 氏）高市さんはですね、実は、この通常国会を1月23日に招集するという決めた段階では、まだ冒頭解散は決断してなかったということなんですね。実は総理周辺の中には、冒頭解散するなら遅くとも1月16日には招集すべきだ…というのは…先ほどからVTRにもあるように、来年度予算を。この3月まで年度内に成立させて4月1日から施行するには、やはり23日だと遅すぎるから暫定予算が必要になる。これは政府の責任を一種…果たしていないことになりますから、早く招集すべきだという意見があった。だけど、これは決断していなかった…ということは、ことしに入ってから、かなりバタバタで決断したということなんだろうと思います。その理由についてなんですけれども、政治を安定させるという中で、まず議席を増やすというのには今が一番チャンスだ。つまり、自民党内の世論調査を極秘にしたのですけれども、単独で過半数が取れそうだという数字が出たということが一つ。それともう一つは、政治を安定させるもう一つの手段として考えられていた連立の拡大。日本維新の会とは連立を組んでいますけれども、国民民主党にまで拡大するというのが、どうもこの1月の段階では難しそうだということ。予算案の賛成までは取り付けたけれども、連立に入るまでは難しそうだということが分かったので、だったら今、自分たちの議席を増やそうというふうに、そちらに考えが移ったものと私は見ています。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、私たち一国民の感覚とは若干違う部分があると思うんですが、永田町の論理では、先ほどの井林県連会長もおっしゃってましたけれど、来年度予算の年度内成立というのが、政権にとって、とても重要な仕事の一つというふうに思うんですね。今回、仮にこの日程、今言われているような日程で解散総選挙をやって、仮に自民党が大勝したとしても、来年度予算の年度内成立…なかなか難しくなると思うんですが、それでも今回解散をやるということなんでしょうか？（政治ジャーナリスト 元日本テレビ官邸キャップ 青山 和弘 氏）そうですね、年度内成立はほぼ難しいと思います。ただ、それよりも過半数を取れるチャンスに解散をして、そして衆議院だけでも過半数を超えれば、参議院でもですね、連立のパートナーを…じゃあ今まで日本維新の会と組んでいたけれども、国民民主党だけでも参議院なら過半数を超える可能性もありますし、いろいろなパターンが出てくるんですね。しかも、単独で衆議院で過半数を超えれば、予算委員長のポスト…今、立憲民主党の枝野さんですけれども、それを変えることもできる。つまり、予算審議がスムーズにいく…こちらの方を優先したということなんだと思います。ただ、これについては、物価高対策を最優先にすると言っていた高市さんがなぜ変わったのか…この説明責任は、私はやはり問われることになると思います。（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則氏）政局の話…青山さん、よく分かったのですけれども、もう一つ、やはり物価の議論が止まってしまうことになりますよね。ですので、総理としては表面的には国民に何を問う選挙になるんでしょうか？（政治ジャーナリスト 元日本テレビ官邸キャップ 青山 和弘 氏）まずですね、やはり国民から信任を得たいというのは、高市さん本人の総理大臣としてのポジションについてなんですね。自民党総裁選で勝って総理大臣になりましたけれども、国民の信任はまだ得ていないわけです。さらに言えば、高市さんの積極財政であるとか政策面ですね。あと、外交や安全保障についての高市カラーの政策についても、国民の信任を得ることで今後の政治で、それを進めやすくなるというのは、これは言えると思うんです。そういったところについて、一度選挙をやって強い政権を作る。これが高市さんにとっては必要なことだという認識だと思います。（高山 基彦 キャスター）続いて2つ目の謎にまいりましょう。解散の検討を誰も知らなかったのかという点です。実際に自民党内からも驚きの声が上がっていましたし、先週9日･金曜日ですね。高市総理と、そして連立を組みます日本維新の会の吉村代表も話をしていまして、そこで吉村代表はその時のことを「ステージが変わった」と判断をしたと、そして「我々はいつでも戦う準備を整えているんだ」と、そういったこととも振り返っています。この2人の中では、今回の解散の検討を…認識を共有しているものと見られています。ただ、その一方で、…麻生副総裁、そして鈴木幹事長など自民党の幹部の人たちは知らなかったのではないかといった声もあります。青山さん、実際に高市総理は、誰と…解散を検討しているんですか？（政治ジャーナリスト 元日本テレビ官邸キャップ 青山 和弘 氏）はい、解散の検討はですね、木原官房長官と、ごく一部の秘書官…総理周辺たちだけで考えられたと見られているんです。実はですね、自民党側、麻生さん、鈴木幹事長、あと萩生田幹事長代行もそうなんですが…国民民主党との連立拡大の方に力を入れていたんですね。そして、麻生さんなどは「解散はもう来年でいい」と、来年は自民党の総裁選もありますから、選挙で勝って総裁選を無投票で乗り切ることが高市さんが長期政権を築くためだというふうな考えで、国民民主党にラブコールを送っていたんです。鈴木幹事長も、ついこの前も「国民民主党は入ってほしい」ということを言ってました。しかし、今回、高市さんは、国民民主党が連合の反対などもあって連立に入らないという雰囲気を察して、早期解散という方に舵を切ったんですね。そういったことを極秘に検討していたものですから…、党側の麻生さんや鈴木さん萩生田さんへの連絡は遅れたというか、まだ行われていないという状況になっているんだと私は見ています。（高山 基彦 キャスター）そして一番気になるのがこの3つ目ですね。本当に解散するのか…解散に踏み切るのかという点です。VTRにもありましたが、自民党の幹部からは反発の声も上がっています。青山さん、実際に高市総理の態度表明をいつにするのか…改めて、あと、解散決断する決め手は何なのか教えていただけますか？（政治ジャーナリスト 元日本テレビ官邸キャップ 青山 和弘 氏）はい、態度表明は高市さん本人が周辺に…「外交に専念したい」と言っていますので、メローニさんが帰国した後、今週末以降になると思います。あと、決め手に関してはですね、もうここまで解散数が増えてます。そして、総務省は各自治体に「選挙準備を進めるように」という通達まで出しています。これは間違いなく官邸のゴーサインが出てると私は見ているんです。つまり「解散風」を自分たちで吹かしてるわけですから…そういう状況の中で、もう後戻りをするのは難しいし、もし後戻りしたとしたら、高市さんブレたんじゃないか…決断できないんじゃないか…という、ある意味悪い評判にもつながりかねないんです。もう引くに引けない状況に私はなっているというふうに見ています。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、一つだけちょっと聞きたいんですけども。国民民主党は今回の話、当然、聞いていなかったと思うんですけども…もう予算も賛成しない可能性あると思うんですが、どうでしょうかね？（政治ジャーナリスト 元日本テレビ官邸キャップ 青山 和弘 氏）その通りです。VTRにもあったようにですね、国民民主党は年度内に予算案を早期成立させるという合意を去年結んでるんです、年末に。これは一種、反故にされるような…通常国会冒頭解散というスケジュールになりますから、相当、これに対して反発しています。だから、選挙後ですね、協力しない可能性もある。ただ、高市さんにとってはそれはやはりわからないわけです。選挙結果次第で、もう一回作り直すことができるんじゃないかというふうに見てる可能性が高いと思うんです。あと…例えば参政党に乗り換えるとか、日本維新の会と引き続き連立を組んで参議院はうまくやっていく…というようなやり方を取るのかもしれない。ただ、自民党が、とにかく今、衆議院で過半数を取り返すことに何よりも重点を置いた…そいう冒頭解散戦略だというふうに見ています。