悪天候によって酒田港との定期船の欠航が続いている酒田市の離島・飛島では、13日で欠航期間が21日連続となり過去最長を更新し続けています。14日も海上の悪天候が見込まれ、欠航はさらに長期化する恐れも出ています。



酒田市定期航路事業所によりますと、酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は13日も海上のしけのため欠航しました。

これによって欠航は12月24日から21日連続となり、過去最長を更新しています。

市の「とびしま総合センター」によりますと、現在、島内には住民ら74人がいますが、住民の多くは冬場の定期船欠航に備えて1か月から2か月分の食料を備蓄しているということです。これまでに食料不足などの相談を受けたのは、仕事で飛島に滞在し年末に島を離れる予定だった数人で、災害用の備蓄から非常食を支給して対応しているということです。

また、暖房用の灯油については住民の多くが少なくとも今後1週間分は備蓄しているということです。島内の発電用の燃料についても3月末まで使える量の重油が保管されているとしています。

一方、連日続く強風の影響で11日、島内の2か所で木が倒れ電線に引っかかっているのが見つかりました。いまのところ電線に損傷はなく停電は起きていないということです。東北電力に撤去を依頼し、定期船が運航次第対応してもらう方針です。

庄内では14日も荒れた天気が予想され、定期船を出せない日が続く可能性が高まっています。島内に食料や燃料などの物資はまだ十分にあるものの、住民は不安を募らせているということです。