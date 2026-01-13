±ß²¼Íî¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á159±ßÂæ¡¡1Ç¯È¾¤Ö¤ê°ÂÃÍ¿å½à
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±13Æü¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤¬ÂÐ¥É¥ë¤Ç²¼Íî¤·¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á159±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£2024Ç¯7·î°ÊÍè¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¡£ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç¤â1¥æ¡¼¥í¡á185±ß¤òÉÕ¤±¡¢1999Ç¯¤Î¥æ¡¼¥íÆ³Æþ¸å¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Î¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ1±ß45Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á158±ß93¡Á96Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1±ß91Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á185±ß38¡Á42Á¬¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½°±¡Áª¸å¤ËÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬²ÃÂ®¤·¤ÆºâÀ¯¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢±ß¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£