元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。訃報を受け、元テレビ朝日アナウンサーで国会議員の丸川珠代氏（54）が追悼した。

丸川氏は「久米宏さんの訃報に接し、裏心よりお海やみを申し上げます」とし、「ニュースステーションのスタジオで初めてご一緒した際、当時たけしのTVタックルで“笑わないアナウンサー”として、ビートたけしさんと共演していた私に、『丸川さんはオフィス北野の人かと思ってました』と冗談を交えながら、視聴者がああ、あの人ね”と腑に落ちるコメントでご紹介くださったことを思い出します」と思い出を振り返った。

続けて「コマーシャルまであと7秒、という新米アナには難度の高い尺数を残して、突然コマーシャルへの振りを任され、しどろもどろになる私の姿を、心底面白そうに楽しんでおられました」と、久米さんの“いたずら心”を懐かしみ「誰もがその意向を気にする大キャスターでありながら、自らの思いを相手に伝える時はとても慎重に、かつ明るく表現され、いつも笑顔の絶えない人の輪に囲まれていました」と、その人柄をしのんだ。

そして「実は国会で話題になった後、ご自身のラジオ番組への出演オファーを頂いておりましたが、国会日程で伺えないままとなってしまいました。実に酒脱でサラリと温もりを伝える、優しい方でした。美学を貫かれたであろう人生に心から敬意を表し、ご冥福をお祈り申し上げます」と結んだ。