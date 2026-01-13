¸µBM¼Ò°÷¤ËÈ³¶â30Ëü±ß¡¡Àîºê¤Ç³¹Ï©¼ùÈ²ºÎ»Ø¼¨¡¢²£ÉÍÃÏºÛ
¡¡Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÂç¼ê¤Îµì¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê¸½WECARS¡á¥¦¥£¡¼¥«¡¼¥º¡ËÀîºêÅ¹Á°¤Î³¹Ï©¼ù¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¼Ò°÷³÷¸¶ÉÒÇ·Èï¹ð¡Ê53¡Ë¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ï13Æü¡¢µá·ºÄÌ¤êÈ³¶â30Ëü±ß¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡°Â±Ê·ò¼¡ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢ÄãÌÚ¤¬¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÌÅ¹ÊÞÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸µÅ¹Ä¹¤ËÁ÷¤ê¡ÖÊâÆ»¤Ï¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÀÚÃÇ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¸Î°Õ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£½¾¶È°÷¤ËÈ²ºÎ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¸µÅ¹Ä¹¤È¤Î¶¦ËÅ¤òÇ§Äê¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¸ø¶¦ºâ»º¤Î¿¢ÌÚ¤òº¬¸µ¤«¤éÀÚÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂçÃÀ¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¼çÆ³¤·¤¿·º»öÀÕÇ¤¤Ï·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³÷¸¶Èï¹ð¤Ï2022Ç¯10·î12Æü¡¢µì¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼ÀîºêÅ¹Á°¤ÎÊâÆ»¤Î¿¢¼ùÂÓ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Àîºê»Ô½êÍ¤Î¥Ä¥Ä¥¸6ËÜ¤ò¤Î¤³¤®¤ê¤ÇÀÚÃÇ¤·¡¢Â»²õ¤·¤¿¡£»ö·ïÅö»þ¡¢³ÆÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¼þÊÕ¤Î´Ä¶À°È÷¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³÷¸¶Èï¹ð¤Ï¡ÖÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èï¹ðÂ¦¤ÏÂ¨Æü¹µÁÊ¤·¤¿¡£