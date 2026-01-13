元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。

早大時代、久米宏とともに、演劇サークル劇団木霊に所属していた田中真紀子元外相(81)が13日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に電話でコメントを寄せた。

田中氏は「去年の暮れに対談をやらないかって、言ってくれた相手が、久米さんだったんですよ。その時に電話かけた時にはあんまり話ができなかった」と明かし、「4カ月くらい前から、ほとんどしゃべれないし飲めないし。3つの病院をぐるぐる回って、後半凄く大変だったって奥様がおっしゃってました」と明かした。

また、久米さんについて「真紀子」「久米ちん」と呼び合う仲だったとし「昔と何も変わってない。本人にも何度も言ったことありますけど、彼がラジオのアナウンサーで始まった時、たまたま高速道路を自分で運転していて。カーラジオをつけたら、聞いたことあるなと。同じ様な調子でベラベラ早口でしゃべってて。あれ？これ久米くんじゃないかと思って。それで家に帰って電話をかけたら“俺だよ、気がついた？”ってゲラゲラって笑っちゃってですね。そういう形の会話をしょっちゅう話ししていましたよ。10代の頃からの友達ですから、お互いプロになって、世間に名前を知られるから、顔を知られるようになったからって、それはそれで関係なかったですよね」と振り返った。

また、番組のスタッフから「久米さんに声をかけるとしたら？」と聞かれると田中氏は「“今の高市政権、トランプ政治どう思う？”って私は聞きますし、“ひどいんじゃないの？”って絶対、答えると思います」と笑っていた。