¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤Çº£µ¨5¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬13Æü¡¢Ä¹Ìî»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤Ê2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡£¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¸Ä¿ÍÂè1Àï¤«¤é3Ï¢¾¡¡£ÎãÇ¯¤Ï½øÈ×Àï¤Ç¶ì¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¶Ã¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾Á°¤ËÉé¤Ã¤¿º¸É¨¤ÎÂç¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£