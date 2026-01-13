主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 431( 431)
TOPIX先物 3月限 105( 105)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1142( 0)
日経225ミニ 3月限 4807( 4807)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4060( 2267)
6月限 64( 42)
TOPIX先物 3月限 344( 272)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 13196( 5952)
3月限 211660( 91846)
4月限 52( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2861( 1849)
6月限 79( 45)
日経225ミニ 2月限 7361( 4081)
3月限 119207( 58745)
4月限 58( 22)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 323( 323)
6月限 15( 15)
日経225ミニ 2月限 837( 837)
3月限 10612( 10612)
4月限 55( 55)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1584( 1584)
6月限 35( 35)
TOPIX先物 3月限 248( 248)
日経225ミニ 2月限 857( 857)
3月限 72184( 72184)
4月限 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
