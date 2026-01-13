　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 431(　　 431)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 105(　　 105)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1142(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4807(　　4807)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4060(　　2267)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　64(　　　42)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 344(　　 272)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 13196(　　5952)
　　　　　 　 　 3月限　　　211660(　 91846)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　52(　　　28)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2861(　　1849)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　79(　　　45)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7361(　　4081)
　　　　　 　 　 3月限　　　119207(　 58745)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　58(　　　22)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 323(　　 323)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 837(　　 837)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10612(　 10612)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　55(　　　55)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1584(　　1584)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 248(　　 248)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 857(　　 857)
　　　　　 　 　 3月限　　　 72184(　 72184)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　16(　　　16)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース