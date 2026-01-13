主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4187( 1886)
TOPIX先物 3月限 1531( 983)
日経225ミニ 3月限 3930( 3930)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 918( 601)
TOPIX先物 3月限 1151( 894)
日経225ミニ 3月限 250( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 643( 412)
TOPIX先物 3月限 2350( 213)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2193( 1068)
TOPIX先物 3月限 1522( 1425)
日経225ミニ 3月限 6799( 6786)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 680( 0)
TOPIX先物 3月限 1418( 718)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1721( 948)
6月限 16( 10)
TOPIX先物 3月限 721( 495)
日経225ミニ 2月限 3859( 1443)
3月限 83000( 38360)
4月限 20( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 914( 702)
6月限 26( 14)
日経225ミニ 2月限 2152( 1068)
3月限 38022( 20158)
4月限 17( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 4)
日経225ミニ 2月限 367( 367)
3月限 4075( 4075)
4月限 18( 18)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 657( 657)
6月限 19( 19)
日経225ミニ 2月限 546( 546)
3月限 29135( 29135)
4月限 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
