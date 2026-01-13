　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4187(　　1886)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1531(　　 983)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3930(　　3930)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 918(　　 601)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1151(　　 894)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 250(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 643(　　 412)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2350(　　 213)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2193(　　1068)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1522(　　1425)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6799(　　6786)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 680(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1418(　　 718)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1721(　　 948)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 721(　　 495)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3859(　　1443)
　　　　　 　 　 3月限　　　 83000(　 38360)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　20(　　　12)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 914(　　 702)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　26(　　　14)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2152(　　1068)
　　　　　 　 　 3月限　　　 38022(　 20158)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　17(　　　17)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 367(　　 367)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4075(　　4075)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　18(　　　18)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 657(　　 657)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 546(　　 546)
　　　　　 　 　 3月限　　　 29135(　 29135)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース