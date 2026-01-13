外国証券 先物取引高情報まとめ（1月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 21246( 20206)
6月限 169( 169)
TOPIX先物 3月限 21693( 21693)
日経225ミニ 2月限 15982( 15982)
3月限 416446( 416446)
4月限 270( 270)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17089( 15949)
6月限 153( 153)
TOPIX先物 3月限 17196( 17196)
日経225ミニ 2月限 6873( 6873)
3月限 181790( 181790)
4月限 155( 155)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 382( 382)
TOPIX先物 3月限 1099( 1036)
日経225ミニ 3月限 2591( 2591)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1475( 1177)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 7597( 7319)
日経225ミニ 2月限 2( 2)
3月限 9967( 9871)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3257( 3226)
TOPIX先物 3月限 2310( 2124)
日経225ミニ 2月限 245( 245)
3月限 13820( 13820)
4月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2407( 1467)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 2417( 891)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7182( 7182)
6月限 24( 24)
TOPIX先物 3月限 12145( 12145)
日経225ミニ 2月限 7789( 7789)
3月限 94173( 94173)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1275( 1255)
TOPIX先物 3月限 1183( 1177)
日経225ミニ 3月限 1972( 1972)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 2253( 190)
日経225ミニ 3月限 2094( 2094)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 246( 246)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 814( 814)
日経225ミニ 2月限 282( 282)
3月限 1480( 1480)
4月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 21246( 20206)
6月限 169( 169)
TOPIX先物 3月限 21693( 21693)
日経225ミニ 2月限 15982( 15982)
3月限 416446( 416446)
4月限 270( 270)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17089( 15949)
6月限 153( 153)
TOPIX先物 3月限 17196( 17196)
日経225ミニ 2月限 6873( 6873)
3月限 181790( 181790)
4月限 155( 155)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 382( 382)
TOPIX先物 3月限 1099( 1036)
日経225ミニ 3月限 2591( 2591)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1475( 1177)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 7597( 7319)
日経225ミニ 2月限 2( 2)
3月限 9967( 9871)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3257( 3226)
TOPIX先物 3月限 2310( 2124)
日経225ミニ 2月限 245( 245)
3月限 13820( 13820)
4月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2407( 1467)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 2417( 891)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7182( 7182)
6月限 24( 24)
TOPIX先物 3月限 12145( 12145)
日経225ミニ 2月限 7789( 7789)
3月限 94173( 94173)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1275( 1255)
TOPIX先物 3月限 1183( 1177)
日経225ミニ 3月限 1972( 1972)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 2253( 190)
日経225ミニ 3月限 2094( 2094)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 246( 246)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 814( 814)
日経225ミニ 2月限 282( 282)
3月限 1480( 1480)
4月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース