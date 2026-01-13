　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 21246(　 20206)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 169(　　 169)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21693(　 21693)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 15982(　 15982)
　　　　　 　 　 3月限　　　416446(　416446)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 270(　　 270)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 17089(　 15949)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 153(　　 153)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17196(　 17196)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6873(　　6873)
　　　　　 　 　 3月限　　　181790(　181790)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 155(　　 155)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 382(　　 382)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1099(　　1036)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2591(　　2591)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1475(　　1177)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7597(　　7319)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9967(　　9871)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3257(　　3226)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2310(　　2124)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 245(　　 245)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13820(　 13820)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2407(　　1467)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2417(　　 891)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7182(　　7182)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12145(　 12145)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7789(　　7789)
　　　　　 　 　 3月限　　　 94173(　 94173)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1275(　　1255)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1183(　　1177)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1972(　　1972)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2253(　　 190)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2094(　　2094)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 246(　　 246)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 814(　　 814)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 282(　　 282)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1480(　　1480)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

