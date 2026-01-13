　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 19003(　 16455)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 23109(　 22138)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 17463(　 11463)
　　　　　 　 　 3月限　　　224988(　224686)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 248(　　 248)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18564(　 14828)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　80(　　　80)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 26111(　 22912)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8892(　　8392)
　　　　　 　 　 3月限　　　133157(　133157)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 123(　　 123)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3904(　　 973)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1664(　　1582)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 11718(　 11718)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4401(　　1736)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10876(　　4316)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4215(　　4139)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4595(　　2136)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7480(　　5534)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3062(　　　62)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7546(　　7546)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9515(　　2371)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4686(　　4402)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8569(　　8522)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6533(　　6168)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12103(　 11748)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5145(　　5075)
　　　　　 　 　 3月限　　　 69884(　 69599)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 0)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2020(　　1367)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 651(　　 635)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1721(　　 455)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2311(　　1095)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2500(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 658(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 482(　　 482)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 857(　　 857)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 113(　　 113)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

