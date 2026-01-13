外国証券 先物取引高情報まとめ（1月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 19003( 16455)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 23109( 22138)
日経225ミニ 2月限 17463( 11463)
3月限 224988( 224686)
4月限 248( 248)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18564( 14828)
6月限 80( 80)
TOPIX先物 3月限 26111( 22912)
日経225ミニ 2月限 8892( 8392)
3月限 133157( 133157)
4月限 123( 123)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3904( 973)
TOPIX先物 3月限 1664( 1582)
日経225ミニ 3月限 11718( 11718)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4401( 1736)
TOPIX先物 3月限 10876( 4316)
日経225ミニ 2月限 8( 8)
3月限 4215( 4139)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4595( 2136)
TOPIX先物 3月限 7480( 5534)
日経225ミニ 2月限 3062( 62)
3月限 7546( 7546)
4月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9515( 2371)
TOPIX先物 3月限 4686( 4402)
日経225ミニ 3月限 8569( 8522)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6533( 6168)
6月限 6( 5)
TOPIX先物 3月限 12103( 11748)
日経225ミニ 2月限 5145( 5075)
3月限 69884( 69599)
4月限 1( 0)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2020( 1367)
TOPIX先物 3月限 651( 635)
日経225ミニ 2月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1721( 455)
TOPIX先物 3月限 2311( 1095)
日経225ミニ 2月限 2500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 658( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 482( 482)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 857( 857)
日経225ミニ 2月限 113( 113)
4月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
