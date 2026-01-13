「日経225オプション」2月限プット手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 107( 107)
松井証券 21( 21)
SBI証券 30( 18)
バークレイズ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
JPモルガン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 10( 0)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 179( 179)
BNPパリバ証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 14( 14)
JPモルガン証券 11( 11)
楽天証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
SBI証券 15( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
JPモルガン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 6( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
SBI証券 26( 12)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
マネックス証券 10( 10)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
