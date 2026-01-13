「日経225オプション」2月限プット手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 116( 116)
三菱UFJ証券 50( 50)
ビーオブエー証券 20( 20)
BNPパリバ証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
松井証券 11( 11)
豊証券 7( 7)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 226( 126)
ゴールドマン証券 50( 50)
野村証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
ビーオブエー証券 20( 20)
BNPパリバ証券 15( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
東海東京証券 10( 10)
バークレイズ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
野村証券 25( 25)
BNPパリバ証券 12( 12)
ビーオブエー証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 200( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 218( 18)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 116( 116)
三菱UFJ証券 50( 50)
ビーオブエー証券 20( 20)
BNPパリバ証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
松井証券 11( 11)
豊証券 7( 7)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 226( 126)
ゴールドマン証券 50( 50)
野村証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
ビーオブエー証券 20( 20)
BNPパリバ証券 15( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
東海東京証券 10( 10)
バークレイズ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
野村証券 25( 25)
BNPパリバ証券 12( 12)
ビーオブエー証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 200( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 218( 18)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース