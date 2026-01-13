「日経225オプション」2月限コール手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 234( 234)
SBI証券 305( 139)
楽天証券 53( 53)
BNPパリバ証券 49( 49)
松井証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 11( 11)
モルガンMUFG証券 8( 8)
バークレイズ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
松井証券 8( 8)
モルガンMUFG証券 8( 8)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
SBI証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
モルガンMUFG証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
モルガンMUFG証券 6( 6)
SBI証券 5( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 353( 353)
SBI証券 176( 90)
BNPパリバ証券 82( 82)
ソシエテジェネラル証券 77( 77)
楽天証券 43( 43)
JPモルガン証券 40( 40)
松井証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 23( 23)
モルガンMUFG証券 6( 6)
バークレイズ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
モルガンMUFG証券 6( 6)
SBI証券 6( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
モルガンMUFG証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
