　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 234(　 234)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 305(　 139)
楽天証券　　　　　　　　　　　　53(　　53)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　49(　　49)
松井証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 8(　　 8)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯5万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 8(　　 8)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　62(　　62)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 353(　 353)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 176(　　90)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　82(　　82)
ソシエテジェネラル証券　　　　　77(　　77)
楽天証券　　　　　　　　　　　　43(　　43)
JPモルガン証券　　　　　　　　　40(　　40)
松井証券　　　　　　　　　　　　36(　　36)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　23(　　23)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 6(　　 6)
バークレイズ証券　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 200(　　 0)


◯5万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 0)


◯5万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)