「日経225オプション」2月限コール手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 263( 163)
モルガンMUFG証券 100( 100)
三菱UFJ証券 1030( 30)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
BNPパリバ証券 1275( 25)
ゴールドマン証券 1374( 18)
楽天証券 15( 15)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 6( 4)
バークレイズ証券 51( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 200( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 260( 260)
ソシエテジェネラル証券 110( 110)
大和証券 100( 100)
モルガンMUFG証券 100( 100)
JPモルガン証券 55( 55)
BNPパリバ証券 50( 50)
岡三証券 20( 20)
松井証券 16( 16)
広田証券 14( 14)
楽天証券 11( 11)
SBI証券 19( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
みずほ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 3( 3)
Jトラストグローバル 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 6)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ビーオブエー証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
UBS証券 160( 0)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 263( 163)
モルガンMUFG証券 100( 100)
三菱UFJ証券 1030( 30)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
BNPパリバ証券 1275( 25)
ゴールドマン証券 1374( 18)
楽天証券 15( 15)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 6( 4)
バークレイズ証券 51( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 200( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 260( 260)
ソシエテジェネラル証券 110( 110)
大和証券 100( 100)
モルガンMUFG証券 100( 100)
JPモルガン証券 55( 55)
BNPパリバ証券 50( 50)
岡三証券 20( 20)
松井証券 16( 16)
広田証券 14( 14)
楽天証券 11( 11)
SBI証券 19( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
みずほ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 3( 3)
Jトラストグローバル 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 6)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ビーオブエー証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
UBS証券 160( 0)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース