スターシーズ <3083> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(18:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結最終損益は3億0400万円の赤字(前年同期は1億8200万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結最終損益は6億0400万円の黒字(前年同期は3億4800万円の赤字)に浮上する計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の5円→10円(前期は無配)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結最終損益は6300万円の赤字(前年同期は4400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-2.0％→-2.7％に悪化した。



