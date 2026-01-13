●あす14日(水)は天気安定の一日 絶好の洗濯日和

●今週後半は3月並みの暖かさも 一方で季節外れの黄砂飛来の可能性

●今週は気温高めの日々も 来週は再び強い寒波の兆し

きょう13日(火)の県内は、朝は前線の雨雲が通過していきましたが、日中は急速に天気回復…青空が広がる時間も多くなりました。気象衛星画像で見ると、晴天域が大陸方面まで大きく広がっています。

あす14日(水)にかけて西日本は広く晴天域に入った状態で、県内も目立った雲はかからず、安定した晴天が続く見込みです。





15日(木)は気圧の谷の通過で少々雲が増えることはあるものの、金曜日から今週末は再び穏やかな晴天、と、この先、空模様は周期的に変化していきます。そして注目なのが、1月にしては似つかわしくない気温の高さです。木曜日、金曜日頃の最高気温16度くらい、というのは、3月下旬並み…サクラのつぼみがほころぶ頃の暖かさになる、とみています。





そんな春先の暖かさが見込まれる中で、春の厄介者の予測も…季節外れともいえる「黄砂」がこれから大陸方面で巻き上がり、そして今週後半に日本列島に飛来してくる、という予測が、コンピュータで弾き出されてきています。

実際に大陸で黄砂がどの程度巻き上げられるのかどうか、で、どの程度の黄砂が飛来するのか予測は定まらない面もありますが、季節外れの暖かさの時には季節外れの黄砂の可能性もある、と心構えする必要はあるようです。



このことを考えると、あす14日(水)が今週の中で一番の洗濯日和、ということになりそうです。





あす14日(水)の県内は、朝から晩まで天気安定。日中はスッキリ青空が広がる所も多く、絶好の洗濯日和となります。気温上昇のペースは若干鈍い雰囲気はありますが、風は穏やかになるため、昼間は日ざしに温もりを感じるくらいの体感となるでしょう。





木曜日は雲が多く、日本海側中心に少し通り雨もありそうですが、金、土、日曜日と安定した晴天。また、今週後半は昼間は3月並みの気温、という、春先の暖かさとなる見込みです。ただし、その暖かさの中で季節外れの黄砂飛来の可能性もあるため、洗濯物の外干しなどは、ご注意ください。

また、今週は気温高めですが、来週は再び強い寒波の兆しが見えてきています。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

