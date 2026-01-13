¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï³§Îø°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡È¼«Ê¬»ö¡É¤Ëî²¿Ê¡ÄËÜºî¤Î¡È¿·¤·¤µ¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡© Âè1ÏÃ¥ì¥Ó¥å¡¼
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè2ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢ËèÆü¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬¡¢¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤½Ú¶µ¼ø¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè1ÏÃ¤ò¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤·¤Ä¡×¼¼Ä¹¡¦ÂçÀÐÍÇÊ¿»á¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤«¡©ÂçÀÐ»á¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¢£¡Ö½é²ó¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿¸å¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É°µÅÝÅª¤Ê¡¢¡È¿·¤·¤µ¡É¡×
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëÎø°¦¥â¥Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡È¿·¤·¤µ¡É¤À¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡È¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê±Ä¤ß¤ò¡¢»þÂå¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤â¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢ÀßÄê¤äÀÚ¤ê¸ý¤Ë¿·Á¯¤µ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èº£¡ÉÊüÁ÷¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÇ¯¤Îº¹¡×¤ä¡Ö·ÀÌó·ëº§¡×¡Öµ¿»÷Îø°¦¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ¾¶á¤Î¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ä¡ÖÎÁÍý¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¡È¿·¤·¤µ¡É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Î³Ê¤Ï·èÄê¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ïº£ºî¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£Æ°Êª¹ÔÆ°³Ø¤Î»ëÅÀ¤Ç¿Í´Ö¤ÎÎø¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·Ì£¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÑ¿Í¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à·¿¤ä¡¢ÇÑ´©´íµ¡¤Î»¨»ïºÆ·ú¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡È¤¢¤ê¤¤¿¤ê¡É¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢½é²ó¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿¸å¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É°µÅÝÅª¤Ê¡¢¡È¿·¤·¤µ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¿·¤·¤µ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Îø°¦¤È¤¤¤¦¡È¼«Ê¬»ö¡É¤ò¡¢¤¢¤¨¤ÆÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
ËÜÍè¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¼ç¿Í¸ø¼«¿È¤ÎÎø¤¬¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄêÀÐ¤À¡£¤·¤«¤·º£ºî¤Î°ìÍÕ¤Ï¡¢Îø¿Í¡¦¿¿¼ù¡Ê»°±º獠ÂÀ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¤É¤³¤«¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¥µ¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
º£ºî¤¬½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëè²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢°ìÍÕ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¡¢¡ÈÃ¯¤«¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¡É¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬³§¡¢Îø°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡È¼«Ê¬»ö¡É¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥é¥à¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÄÇÆ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¤â¡È¼«Ê¬»ö¡É¤Ê¡¢Æ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤ò¸ì¤ë¤³¤È¡½¡½¡£
Èà¤é¤Ï·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎø¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³Æ¼«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡¢Îø°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¼«Ê¬»ö¡É¤òÉ¬»à¤ËÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ç®ÎÌ¤¬²ó¤ê²ó¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁêÃÌ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢Â¾¼Ô¤Î¡È¼«Ê¬»ö¡É¡áÎø°¦¤òÁ¯¤ä¤«¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¤½¤³¤¬¼Â¤Ë¡¢¡È¿·¤·¤¤¡ÉÀÚ¤ê¸ý¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÍÕ¤¬¥¢¥ê¥¢¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤ÆÅú¤¨¤òÆ³¤¯¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÍÕ¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤ÎÅÇÏª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤²¤Î¤Ê¤¤µÒ´ÑÅª¤ÊÇ®ÎÌ¡×¤¬½É¤ë¡£¼«¤é¤ÎÎø¤Ç¤¢¤ì¤Ðí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤äÊ¬ÀÏ¤â¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÀÚ¤ÎÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤½ãÅÙ¤Î¹â¤¤Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÂåÊÛ¤æ¤¨¤Ë¶¯¤Þ¤ëÇ®ÎÌ¡×¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¿ä¿ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿¥¢¥ê¥¢¤â¡¢¼«¤é¤ÎÝµ¶þ¤òÂÇ¤ÁÇË¤í¤¦¤È²¿¤«¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÐþËý¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¼Â¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Îµ¡Èù¤ÏÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤¬¤½¤Î¤Þ¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÈÀ®Ä¹¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¸É¹â¤ÎÊÑ¿Í¡¦ÄÇÆ²¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âÌÌÇò¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡¢¡È¤¢¤ê¤¤¿¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡È¿·¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¥¢¥ê¥¢¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¥É¥é¥Þ¼«¿È¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡ª¡ª
¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ä¤³¤·¤¯¹Í»¡¤·¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¿Í´Ö¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÌÀ²÷¤Ë¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¼Â¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÊ£»¨¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤¤±¤ì¤É³Ú¤·¤¯¡¢¤³¤ÎÀè¤âº£ºî¤ò¡È¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡É¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
