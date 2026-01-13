毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。1月11日（日）の放送は、藤木直人と行く埼玉県八潮市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

芸歴30年、これまで100本以上の作品に出演している実力家俳優・藤木が待っていたのは八條八幡神社。今回の放送では、藤木がキャリアや年齢を重ねてからの変化に関するエピソードが続々登場した。

まずは「藤木さんは家族もいらっしゃるから、なるべくお土産も持って帰ってほしいんですよ」（満島真之介）と、「せんべい茶屋本舗 八潮本店」へ向かう。「せんべい茶屋本舗」は創業56年、埼玉県内に3店舗お店を構えており、この「八潮本店」では横にある工場でせんべいを製造。お店のご厚意で揚げ立てのせんべいを試食させていただけることに。

お土産には、たっぷり一斗缶に入ったせんべいも購入。「これ、パパが買ってったら面白くないですか？」（満島）という会話から、藤木のお子さんの話に。3人お子さんがおり、1人は大学1年生で、「お友達と暮らす」と「この間出て行った（引っ越した）」とのこと。

藤木が1995年にデビューしてから昨年で30年になった話題についてもトーク。「谷原章介はデビューが一緒で、誕生日もめっちゃ近くて」と藤木。藤木とは今回が初対面の兼近大樹は、藤木の印象について「やんちゃな雰囲気ありますよね。テレビで見てると真面目な人っていう雰囲気。でも実際にお会いすると意外と砕けてて、少年感がまだ残ってるんですよ」と語る。

すると「役者さんってその役のイメージで見てもらえるじゃん、だから俺はサラリーマンだったりしっかりした役どころが多いから、そういうイメージを持ってもらえるんだろうな」という藤木に、満島は幅広い役どころを演じるようになったきっかけを聞く。

これは藤木がMCの一人として出演していたトーク番組「おしゃれイズム」がきっかけだという。藤木は「いろんなジャンルの方がゲストで来てくださってお話を聞けるし、それまではドラマの宣伝でいろんな番組に（ゲストとして）出させていただいていたけど、迎える側になって『あ、こういうことが求められてるんだ』『こういうことが必要なんだ』というのはすごく変わったよ」と自身の変化を振り返る。

そんな話をしながら、店頭に「宇宙一!?のクレーンゲームセンターへようこそ」とある、昔ながらのゲームから最新ゲームまでクレーンゲームのみを取り扱う専門店「エブリデイとってき屋 東京本店」へ到着。3人が選んだクレーンゲームは「ペロペロキャンディー」。100円で2回チャレンジできる形だが、結果22回挑戦し2本ゲット。兼近がキャンディーの落とし方を解説する中、藤木も白熱！

続いての移動中、「うまい棒」でおなじみ「やおきん」の倉庫を発見。従業員用のお菓子の詰め合わせを購入し、その後到着したのは「KARAIMOYA 十徳」。70歳で起業したという女将の狩野さんが丁寧に炭火のツボで焼いた焼き芋は、とろけるような食感で大人気。次から次へと焼き芋を試食でいただき、お土産用には13本の壺焼き芋を購入した。

次は、店内にスポーツカーが展示されている「HINANO KITCHEN/G.base」へ。元レーシングドライバー・土屋圭市さんがプロデュースするショールームに併設されたカフェで、土屋さんの愛車が間近で見られると、レーシングカー好きが全国から訪れる名店だ。ここではパスタなど合わせて5品を注文。

店内では「藤木さんはパパになってから自分の性格とか、何か変わったことありますか？」と満島が訊ねる。すると「『おしゃれイズム』に岸谷五朗さんがゲストでいらっしゃった時に、子供ができてそれまで180度の視界だったのが360度になったと言っていて、自分が親になってそれがすごいわかった」と藤木。

自分の両親が自身に抱いていた気持ちに気づくとともに「子どもが大きくなって幼稚園に入ったりすると、他のお父さんと交わりをもつようになるじゃない。それがすごい自分にとっては大きかった」「本当にいろんな職業だったりするし、年齢層も結構バラバラ。（当時）俺はまだ30代だったけど、50代のパパが2人いて。だけどみんな共通点としては子どもが同い年・同じクラス。共通点もあって、みんなバラバラだし…というのがめっちゃ楽しい、いろんな話聞けるし」と感じたそう。

さらに、俳優としての変化も語る。「気がついたらやっぱり（現場のスタッフに）あまり上（の年齢が）いないから、すごく気を遣っていただいてるみたいな…ありがたいなって思う反面、頑張らないとな」と藤木。デビュー当時演技の難しさに直面したり、「端っこの方の役だったり」した中で「居心地の悪さ」を感じた経験もあったそうだが、キャリアを重ねて「今、気を遣ってもらえてるというのもあるかもしれないけど、自分が言ったアイデアを取り入れてくれたりすると、やっぱりやり甲斐というか」という実感があるようだ。

最後の目的地・イタリアンのお店に移動する車中は、SNSで募集したお悩みに答える「メシドラお悩み相談カーラジオ」。今回は30代女性の「私は小さい頃から集団の輪に入るのがあまり得意ではありません」「大人数の中にいても話に入っていくコツがあれば教えてください」というお悩み。

「2人は大勢とか得意じゃない？」という藤木に、満島は「合わせるのは得意なんですよ。どこのポジションに自分がいればいいか、みたいなのを察知する能力が高い」、兼近は「絶対大人数でも真ん中行きますね。盛り上げます」。一方で2人は「というかさ、大人数得意な人っているのかな？」（満島）、「いないと思う」（兼近）とも語る。兼近は、自身のような盛り上げる役割の人が「絶対いるんで」「そいつらが頑張るんで」としつつ「元は一緒なので（得意ではないので）」とアドバイスとメッセージを送った。

そしてイタリアンのお店「il ceppo」に到着。薪で焼く本格窯焼きピザが大人気のお店で、ピザやパスタなど計６品を注文。

店内では藤木の体形の話に。「体形とか（変わらない）、めっちゃスマートですね」（満島）、「でも変わる、50代になって代謝が落ちた」「今までと同じ食生活で（脂肪が）つくし、落ちなくなる」と年齢を重ねてのカラダの変化を感じていると藤木。しかし「2025年にマラソンを走ることをラジオで約束し、体重を減らしていた」そう。

「（藤木は）おしゃれな役が似合う」という満島に、藤木は「割と突拍子もない役とかやってきたからね」と「アメリカから来たカタコトのカウボーイ」や「ロボットの役」など一風変わった役を引き受けた際の思いも語った。

この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

公式X：https://x.com/meshidora_ntv

公式Instagram：https://www.instagram.com/meshidora_ntv/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meshidora_ntv

公式ハッシュタグ：#メシドラ