きょうは南風が強く吹いて、3月並みの気温になった所が多くなりました。ただ、こんやから再び強い寒気が流れ込み、北陸や北日本の日本海側では大雪や吹雪になるおそれがあります。

あすは、北海道付近にある低気圧が急速に発達する影響で、北日本と北陸は、大荒れの天気になるでしょう。強い寒気も流れこむため、大雪になる所もありそうです。風も強く、日本海側ではホワイトアウトになり、視界が悪くなるおそれがあるので、車の運転はお気をつけください。

【あすにかけて予想最大瞬間風速】

▼北海道 35メートル

▼東北 30メートル

▼北陸 35メートル

海上は高波で、大しけとなりそうです。

一方、太平洋側は晴れる所が多くなりますが、関東や北日本は晴れても北風が強く、真冬の寒さが戻るでしょう。空気の乾燥が続いているところに、風も強まるので、火の取り扱いに十分ご注意ください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：-5℃ 釧路：-4℃

青森 ：-3℃ 盛岡：-1℃

仙台 ：3℃ 新潟：4℃

長野 ：4℃ 金沢：6℃

名古屋：9℃ 東京：12℃

大阪 ：10℃ 岡山：11℃

広島 ：12℃ 松江：9℃

高知 ：14℃ 福岡：13℃

鹿児島：15℃ 那覇：22℃

この先は、気温のアップダウンが大きい1週間になりそうです。きょうは春先の陽気でしたが、あすは真冬の寒さが戻りそうです。あさって木曜日から土曜日にかけては、再び、3月並みの暖かい空気が流れ混む見込みです。ただ、来週明けは真冬の寒さが戻るでしょう。

春と冬を行き来するような気温変化になるので、体調を崩さないようにお気をつけください。