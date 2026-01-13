TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょうは南風が強く吹いて、3月並みの気温になった所が多くなりました。ただ、こんやから再び強い寒気が流れ込み、北陸や北日本の日本海側では大雪や吹雪になるおそれがあります。

あすは、北海道付近にある低気圧が急速に発達する影響で、北日本と北陸は、大荒れの天気になるでしょう。強い寒気も流れこむため、大雪になる所もありそうです。風も強く、日本海側ではホワイトアウトになり、視界が悪くなるおそれがあるので、車の運転はお気をつけください。

【あすにかけて予想最大瞬間風速】
▼北海道　35メートル
▼東北　　30メートル
▼北陸　　35メートル

海上は高波で、大しけとなりそうです。

一方、太平洋側は晴れる所が多くなりますが、関東や北日本は晴れても北風が強く、真冬の寒さが戻るでしょう。空気の乾燥が続いているところに、風も強まるので、火の取り扱いに十分ご注意ください。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　：-5℃　釧路：-4℃
青森　：-3℃　盛岡：-1℃
仙台　：3℃ 　新潟：4℃
長野　：4℃ 　金沢：6℃
名古屋：9℃ 　東京：12℃
大阪　：10℃　岡山：11℃
広島　：12℃　松江：9℃
高知　：14℃　福岡：13℃
鹿児島：15℃　那覇：22℃

この先は、気温のアップダウンが大きい1週間になりそうです。きょうは春先の陽気でしたが、あすは真冬の寒さが戻りそうです。あさって木曜日から土曜日にかけては、再び、3月並みの暖かい空気が流れ混む見込みです。ただ、来週明けは真冬の寒さが戻るでしょう。

春と冬を行き来するような気温変化になるので、体調を崩さないようにお気をつけください。