あす（14日）北日本・北陸は大荒れの天気予想 大雪になる所も 日本海側はホワイトアウトになり視界が悪くなるおそれ 車の運転に注意
きょうは南風が強く吹いて、3月並みの気温になった所が多くなりました。ただ、こんやから再び強い寒気が流れ込み、北陸や北日本の日本海側では大雪や吹雪になるおそれがあります。
あすは、北海道付近にある低気圧が急速に発達する影響で、北日本と北陸は、大荒れの天気になるでしょう。強い寒気も流れこむため、大雪になる所もありそうです。風も強く、日本海側ではホワイトアウトになり、視界が悪くなるおそれがあるので、車の運転はお気をつけください。
【あすにかけて予想最大瞬間風速】
▼北海道 35メートル
▼東北 30メートル
▼北陸 35メートル
海上は高波で、大しけとなりそうです。
一方、太平洋側は晴れる所が多くなりますが、関東や北日本は晴れても北風が強く、真冬の寒さが戻るでしょう。空気の乾燥が続いているところに、風も強まるので、火の取り扱いに十分ご注意ください。
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：-5℃ 釧路：-4℃
青森 ：-3℃ 盛岡：-1℃
仙台 ：3℃ 新潟：4℃
長野 ：4℃ 金沢：6℃
名古屋：9℃ 東京：12℃
大阪 ：10℃ 岡山：11℃
広島 ：12℃ 松江：9℃
高知 ：14℃ 福岡：13℃
鹿児島：15℃ 那覇：22℃
この先は、気温のアップダウンが大きい1週間になりそうです。きょうは春先の陽気でしたが、あすは真冬の寒さが戻りそうです。あさって木曜日から土曜日にかけては、再び、3月並みの暖かい空気が流れ混む見込みです。ただ、来週明けは真冬の寒さが戻るでしょう。
春と冬を行き来するような気温変化になるので、体調を崩さないようにお気をつけください。