どうとんぼり神座、大学入学共通テスト受験生を応援 一部店舗で必勝チャーシュー＆煮玉合格をプレゼント
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、1月14日〜21日に一部店舗で『共通テスト受験生応援キャンペーン』を実施する。
【画像】赤本？ どうとんぼり神座『共通テスト受験生応援キャンペーン』ビジュアル
2026年度大学入学共通テストの受験票提示者に対し「必勝チャーシュー（小チャーシュー）」と「煮玉合格（煮玉）」のトッピングをサービスする。
「神座は受験に臨む皆様を、あたたかい一杯を通して応援いたします」とエールを送る。
■「共通テスト受験生応援キャンペーン」概要
期間：2026年1月14日（水）〜1月21日（水）
提供商品：小チャーシュー（チャーシュー2枚）、煮玉子
参加条件：「2026年度大学入学共通テスト受験票」をご注文時に店舗のキャストへ提示。(券売機店舗では券を渡す際に提示)
対象店舗：
関西：天王寺MIOプラザ店、あべのキューズモール店、阪急西宮ガーデンズ店
関東：市ヶ谷八幡町店、ヨドバシAkiba店
