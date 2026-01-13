第1話では大胆なベッドシーン… 内田理央“千春”、貯金がつきて勤め先の主任に…『略奪奪婚』【第2話あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）の第2話が13日、放送される。第1話では主演の内田理央が大胆なベッドシーンを披露した。
【場面写真】怪しげな雰囲気…勤務先の主任と体を近づける内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第2話では、子供の誕生を前に幸せいっぱいな司とえみる。司は昔から優秀な兄と比べられ母親から心無い言葉を浴びせられていたことで、何とかして認められたいと考えていた。えみるの父親の資金援助で開院したクリニックで院長に就任したことで、自分はもう“失敗作”ではないと言い聞かせる。
一方、慰謝料を使い果たし、貯金がつきた千春は、勤め先の主任・黒川のある頼みを聞くことでお金を得る。
