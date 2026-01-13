橋下徹弁護士が１３日、Ｘ（ツイッター）に投稿。吉村洋文大阪府知事（日本維新代表）が、２月衆院選が実施された場合に、知事辞職し同じ日程での「出直し知事選」に踏み切ることを「熟考」していると発言した件について、橋下氏は「やるにしてもここではないと思う」と記した。

３度目の大阪都構想住民投票の是非を問い、横山英幸市長も辞職して大阪Ｗ選挙となる可能性が取りざたされている。

橋下氏は「衆議院総選挙では、道州制のストーリーで副首都法案、議員定数削減、都構想を訴え、一定の信任を得た上、副首都法案の審議状況で出直し知事選では？」と投稿した。

続けて別投稿で「今回の衆議院総選挙で都構想を掲げて出直し知事選までやると、維新内部における知事任期内での都構想住民投票推進派まで距離を置くような感じがする。ましてや知事任期内での住民投票反対派はなおさら」と指摘した。

「都構想住民投票への民主的プロセスを踏むというなら、衆議院総選挙でも訴え、それとは別に知事選・市長選でも訴え、場合によっては大阪維新代表選挙でも訴えるようなプロセスが必要だと思う」と記した。