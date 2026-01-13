¡Ú ë¾Êó ¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡³Þ°æ¿®Êå¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¡¡¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ±À¤Î¾å¤Î¿Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤ì¤Ð¡×
º£·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á£¸£±ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ï¡È±À¤Î¾å¡É¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö1980Ç¯Âå¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹²æ¡¹³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤·¤¿¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡Ø¹¥¤¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÆÁ¸÷¤µ¤ó¡¡Æ´¤ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÙÊÖ¤¨¤µ¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÊóÆ»¤â¤³¤Ê¤¹¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ±À¤Î¾å¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ìÅÙ¡¢»Å»öÀè¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¡ÇØ¤â¹â¤¯¤Æ¡¡°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¡¤´°§»¢¤Ç°ì¸ÀÆó¸À¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÊý¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹Å¤¯¤Ê¤ë»ö¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµ¤·¤¿³Þ°æ¤µ¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È²ù¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡
¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1944Ç¯7·î14Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
1967Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¶È¤·¡¢TBS¤ËÆþ¼Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¥«¥ó¡×¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¡¡¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
1979Ç¯¡§£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£
¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ê1980Ç¯¡Á1987Ç¯¡Ë¡¢¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê1982Ç¯¡Á1985Ç¯¡Ë¤òÃ´Åö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£±£¹£¸£µÇ¯¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò£²£°£°£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
