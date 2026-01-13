【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）を巡る買収合戦で、買収を仕掛けた同業のパラマウント・スカイダンスは１２日、ＷＢＤを米デラウェア州の裁判所に提訴したと発表した。

ＷＢＤは米動画配信大手ネットフリックスの買収提案を支持している。しかし、買収金額はパラマウントの提案が上回っているため、ＷＢＤに対しネットフリックスを支持する理由などを開示するよう求めた。

パラマウントのデビッド・エリソン最高経営責任者（ＣＥＯ）がＷＢＤの株主に向けた書簡で明らかにした。ＷＢＤの取締役会でネットフリックスの買収提案をどう評価したかや、パラマウントの提案を拒否した際の財務分析などを明らかにするよう要求している。

デビッド氏は書簡で「ＷＢＤが我々の買収提案よりも低い条件を受け入れ続けるのは納得がいかない。我々の目標は株主に最善の利益となる合意をすることだ」と理由を述べた。

今後予定されるＷＢＤの株主総会で、ネットフリックスの買収議案を否決するために委任状争奪戦を展開する考えも明らかにした。