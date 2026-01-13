「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズを用いて「東京オートサロン」（千葉・幕張メッセ）の感謝を伝えた。

央川は「オートサロンではありがたいことに 本当にたくさんの方に撮影に来て頂いたのですが」と報告した。

続けて「お客様同士で撮る場所を譲り合っていたり、撮ったあと口パクで『ありがとう』って言って下さる方も多くて、本っ当に皆さんのマナーが良くて感謝しかありませんでした」と来場者へ感謝した。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。