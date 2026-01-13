日本共産党の田村智子委員長は13日の会見で、高市総理が23日召集予定の通常国会冒頭で衆議院解散を検討しているという報道について言及した。

【映像】田村委員長「まさに自分勝手」「道理のない解散」（発言の様子）

田村氏は、高市政権が内政・外交ともに行き詰まっていると指摘した上で、次のように厳しく批判した。「高市総理が国会論戦に耐えられないと。追いつめられている状況を、うわべの高い支持率に頼って、反動的打開を狙っての冒頭解散だと思います」。

さらに、総理自身の政治とカネの問題や統一教会の問題を挙げ、「本当に論戦できない状態だと思う。論戦が恐ろしい、怖くて逃げると。まさに自分勝手な、高い支持率に頼って議席の多数だけ取ればいいと。まさに道理のない解散に打って出ようとしている」と断じた。

野党共闘については、「野党共闘をするうえで安保法制反対が一丁目一番地だった。その立場は変わらない」と改めて強調。「今こそ安保法制の廃止、大軍拡反対の旗が共闘の旗として立たなければならない」と訴えた。

一方で、立憲民主党との具体的な選挙協力や選挙区調整の検討については、「今の時点でそういう話はないわけですよね」とし、立憲側からの呼びかけも「ありません」と明言した。 （ABEMA NEWS）