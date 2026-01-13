急浮上している衆議院の1月解散。石川県内の各政党が臨戦態勢に入る中、注目されるのは、野党勢力による選挙区調整の動きです。



国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：

「衆議院の解散がささやかれているということで、急遽、幹事会を開催させていただきました」



総選挙を見据え、緊急の幹事会を開いた国民民主党石川県連。



1区については現職の小竹凱氏が出馬した上で、2区と3区についても候補者の擁立を目指すことを確認しました。





ただ、立憲民主党との選挙区調整については、前向きに検討するとしました。国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：「3区に関しては近藤代議士もいらっしゃることですから、その辺はまた調整ができればと考えています。やはり自民党と対決するためには、できれば候補者が一本化するというのが理想だと思っていますし、その調整は私たちもできる限りしていきたいと思っています」2年前の衆院選では、石川1区で立憲と国民の双方が候補者を擁立。ともに自民党候補に敗れ、国民の小竹氏は比例復活となりました。その1区を巡っては現在、自民、立憲、国民、維新、参政、共産から出馬が見込まれており、選挙区調整は今後の情勢にも影響が予想されます。立憲の野田代表は、現職がいる選挙区では、互いに候補者を立てない考えを示しており、石川県連は14日に対応を協議する方針です。立憲民主党石川県連・一川 政之 幹事長：「お互いバラバラで戦ったとしても、それは結果として自民党が得する、そういった選挙になりますので、できる限り連合石川を含めて調整ができればなというふうに思っています」1区では前回落選した荒井淳志氏が出馬を検討しており、本人の意向を受け止めながら調整するとしています。一方、連立を解消した公明党。衆院選の対応については「全くの白紙」とし、自民党との連携はこれまでのようにはいかないとしています。公明党石川県連・谷内 律夫 代表：「どのようにやっていくのかということは、大変に難しい状況だと思っております。人物本位を基本にして、しっかりと検討して、また、しっかりと勝利できるよう取り組んで参りたい」そうした野党の動きの一方で、自民党は13日に緊急の役員会を開き、現職3人の公認申請を決めました。立憲、国民の選挙区調整、立憲と公明の選挙協力が注目される中…自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：「非自民の方はいろんな思惑もあるでしょうし、いろんな考え方をなさると思います。いかなる状況においても勝利すると、そこに向かってわれわれは戦うのみです」解散した場合の衆院選の日程は、1月27日公示、2月8日投開票、2月3日公示、15日投開票が候補となっています。