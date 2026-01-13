1万円で1万3千円分の買い物ができるプレミアム商品券が金沢市で発行されます。金沢市内のにぎわいと地元商店の売上げ増加に向け、さまざまな取り組みを進める商店街の今を取材しました。



物価高騰による家計の負担を少しでも軽減しようと、金沢市が補助金を支援して発行されるプレミアム商品券。



1万円の商品券を購入すると、対象の商店街で1万3000円分として使うことができます。





13日に金沢市役所で開かれたのは、商店街事業者に向けた説明会。

商品券発行に向けた、申請の手続き方法などが説明されました。



片町商店街振興組合・中西 真美子 事務局長：

「前回、(プレミアム商品券で)お店の売り上げ増につながったとすごく聞いてます。今回も、町の賑わいと各店舗の売り上げ増加につながればいいかなと思っております」



この後、それぞれの商店街ごとに手続きが整い次第、順次販売が始まるプレミアム商品券。



金沢市では約16万4000セットの販売を見込んでいます。



そんな中、プレミアム商品券だけにたよらない独自の取組を進める商店街もあります。

料理店や骨とう品店など、バラエティに富んだ40ほどの店が建ち並ぶ尾張町商店街。



尾張町商店街振興組合・山田 正雄 理事長：

「おかげ様で北陸新幹線開通以来10年経ちますけども、日本人ももちろんですけども、外国人訪問が非常に多い通りになっております」



400年続くこの商店街にも高齢化の波が押し寄せ、シャッターが閉まったままの店も目立つようになりました。



そこで取り組んだのが、地元の学生たちの力を借りた商店街の活性化です。

尾張町商店街振興組合・山田 正雄 理事長：

「特にここ3、4年はですね、金沢大学の学生さんたちとコラボといいますか、一緒になっていろんな企画、あるいは情報発信をしております」



買い物マップの制作や商店街での演劇の公演など、地元客だけではなく観光客にも訪れてもらおうという取り組みです。



プレミアム商品券のお得さを切っ掛けに、地元の商店街に幾度となく足を運んでもらえるように、それぞれの商店街がさまざまな取り組みを進めています。

