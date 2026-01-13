今気になるアノ人のブラックボックスな頭の中、一体どうなっている？Mr.都市伝説 関暁夫、田村淳、テレ東社員ら、新しくてディープな視点を世に発信する登壇者たちが渾身の一冊を開いて激アツトークを展開するテレビ局×本屋さんの新感覚トークイベント！

テレビ東京では1月24日（土）に「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE 倶楽部～未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合～」を開催します。

新しくてディープな視点を世に発信する登壇者たちが、六本木蔦屋書店に集結！彼ら彼女らには一体どんな世界が視えているのか？登壇者にとって思い入れの強い、漆黒のカバーに包まれた「BLACK BOOK」を手に取りながら徹底的に深掘りします。

会場は限定50席のプレミアかつクローズドな空間。ゲストとオーディエンスが一体となり、"沼る"こと必至な極上の一冊を紐解く…そんな唯一無二のひと時を提供します。

また、本イベントの模様はオンライン配信でもお届け！会場の熱量そのままに、どこからでも沼深きBLACK BOOKの世界にご参加いただけます。沼の向こう側に広がる「新たな視点」の輪を、リアルとオンラインの両方でお楽しみください！





▼登壇者・テーマ

１.『命のあるうちに』

[出演] Mr.都市伝説 関暁夫

開場：11:15/開演：11:30

「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説」でお馴染みのMr.都市伝説 関暁夫が本気で取り組むとある活動について、六本木蔦屋書店でスペシャルトークライブ。2月21日（土）に日本武道館でイベントを控える関暁夫が選んだタイトルは「命のあるうちに」。災害やテロに備える重要性を、関暁夫の脳内を表す【BLACK BOOK】を用いて独自の切り口で語ります。

その中には、日本武道館に足を運ぶなら是非事前に知っておきたい重要なキーワードも。私たちは次世代に何を残せるだろうか？他では見られない株式会社門崎の社長・千葉祐士とのスペシャル対談でお届け！熟成肉のパイオニアがナゼここに！？信じるか信じないかは、あなた次第！

[対談] 千葉祐士（株式会社門崎 代表取締役社長）

≪ここで聞いた最新キーワードは…Mr.都市伝説 関暁夫ライブ 日本武道館へ繋がっている！≫

二度目となる Mr.都市伝説 関暁夫ライブの日本武道館公演が２月に開催されます！

六本木蔦屋書店のトークを聞いて、日本武道館を二倍楽しもう！

開催日：２０２６年２月２１日（土）

一部：１３時開演 二部：１８時開演 会場：日本武道館

※チケット販売中！

https://www.tv-tokyo.co.jp/event/redirect/sekiakio2026.html

※最新情報は「テレビ東京×Mr.都市伝説 関暁夫」

公式X（@tx_sekiakio）で更新！





▼関暁夫

テレビ東京「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説」でお馴染みのMr.都市伝説。有事の際に備えるべく民間防衛活動や防災イベントも行う。2月21日には日本武道館ライブが決定！

▼千葉祐士

岩手県一関市出身。牛の目利きを生業とする家に生まれる。一関と東京を食でつなぎ、食の消費で日本の食（農）の未来の創造を目指し株式会社門崎（格之進）を創業。肉フェス4回総合優勝達成。



２.『不穏』

[出演] 大森時生(テレビ東京) × 小川哲(小説家)

開場：13:45/開演：14:00

『行方不明展』『恐怖心展』などを手がけるテレビ東京プロデューサー・大森時生と、『スメラミシング』『君のクイズ』など不穏な世界観を表現する小説家・小川哲のスペシャルトークライブ。ディープな人気を博す二人が、六本木蔦屋書店でこれからの時代の「不穏」について語ります。

大森時生と小川哲の感銘が受けたそれぞれの【BLACK BOOK】が開かれる時…新たなカルチャーを創造する二人の脳内が明かされます。サブカルに造詣が深い代官山蔦屋書店コンシェルジュ・野村千絵を交えての特別対談パートもあり！イベント来場者には、大森時生が選ぶ【BLACK BOOK】が一冊ついてきます！



撮影：松岡一哲







[対談] 野村千絵(代官山蔦屋書店コンシェルジュ)

▼大森時生

テレビ東京プロデューサー。フェイクドキュメンタリーシリーズ『TXQ FICTION』などで知られる。

『行方不明展』、『恐怖心展』などヒットイベントも手がけた。

▼小川哲

千葉県千葉市出身。日本SF作家クラブ会員。『スメラミシング』、『ゲームの王国』、『地図と拳』、『君のクイズ』等

不穏な世界観を表現する小説家。直木賞を筆頭に数々の文学賞を受賞した。

▼野村千絵

代官山 蔦屋書店のオープニングスタッフで、サブカル担当。父譲りのサブカル好きを活かし代官山蔦屋書店にサブカルの本棚を設置。劇団唐組、ドイツ留学を経て、ライターとしても活動



３.『働いて働いて働こう♪ ～お金と生活と創造～』

[出演] 祖父江里奈(テレビ東京) × 鳥トマト(漫画家)

開場：16:45/開演：17:00

『来世ではちゃんとします』などを手がけるテレビ東京プロデューサー・祖父江里奈と、『東京最低最悪最高！』などで知られる漫画家・鳥トマトが本音のスペシャルトークライブ！漫画家になりたかった祖父江里奈がテレビ東京で会社員を続ける理由、会社員を辞めて漫画家へ転身した鳥トマトがとった選択肢…クリエイティブな仕事で稼ぎ暮らすことのリアルを掘り下げるプレミアムなひと時をお届け。文学に造詣の深い梅田蔦屋書店コンシェルジュ・河出真美を交えての特別対談パートも！イベント来場者には、祖父江里奈が選ぶ【BLACK BOOK】が一冊ついてきます！







[対談] 河出真美(梅田蔦屋書店コンシェルジュ)



▼祖父江里奈

テレビ東京のドラマプロデューサー。10年間のバラエティ番組担当を経てドラマ制作セクションへ異動。『来世ではちゃんとします』『38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記』『夫の家庭を壊すまで』など女性の性や生きづらさを主題とするテレビドラマを多く手がける。

▼鳥トマト

漫画『二月に殺して桜に埋める』、『私たちには風呂がある！』小説「まだおじさんじゃない」を連載中の漫画家(たまに小説家)。その他の著書に『東京最低最悪最高！』、『アッコちゃんは世界一』等がある。

▼河出真美

梅田蔦屋書店で文学コンシェルジュとして勤務。蔦屋書店では河出真美が「新作・旧作を問わず本当に読んでほしい本」を選出する個人文学賞『河出真美賞』が設けられており、選ばれた本の売り上げが100冊伸びた実績も。



４.『心のこりの無い人生のために』

[出演] 田村淳

開場：19:15/開演：19:30

田村淳が六本木蔦屋書店でスペシャル終活トークライブ。全葬連フューネラルアンバサダーにも任命され、全国各地で終活の重要性を説いている田村淳。いずれやってくる""その時""に、ナゼ備えることが大切なのか？亡き母との思い出が詰まった【BLACK BOOK】から、田村淳の死生観に関するメッセージを受け取れる特別なひと時。さらに、テラアクソンCEO安田鉄平氏と特別対談パートも。田村淳の着想をもとに始動した「墓じまいAI」開発にまつわる最新情報が明らかに。心のこりの無い人生を送るにはどうすれば良いのか？未知の視点に溢れた80分間を体感した時…見える世界がガラリと変わるかも？

©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

[対談] 安田鉄平(株式会社テラアクソンCEO)



▼田村淳

1973年12月4日生まれ、山口県出身。バラエティー番組に加え、経済・情報番組など多ジャンルの番組に出演。2019年4月に慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科に入学、2021年3月修了。タレントの枠を超えて活躍の場を広げている。

▼安田鉄平

大手コンサルティングファームにてAI・デジタル領域のプロジェクトに従事した後、神戸大学の小澤誠一教授とAIベンチャー企業「TelaAxon」を共同創業。「人とAIが共生する未来を創る」をビジョンに掲げ、誰もが快適に安心して人生を送れる、より豊かな未来の実現を目指している。



≪テレビ東京イベントプロデューサー・古東風太郎コメント≫

キャスティングさせていただいたゲストの皆様に

「熱を持って話せる内容を！」とお願いしたところ…

「防災」「死生観」「労働」「不穏」と想像だにしなかった重厚かつ濃厚なテーマが続々と選出され震えました。体験したことのない未知の視点を浴び続けられる、トンデモナイ1日になると思います。

当日は僭越ながら進行を務めますが、内容のディープさに会場中で私だけが置き去りとなり、ただ頷くだけの存在になりそうな気がしております。普通に話すと重くなりがちなラインナップですが…

スタイリッシュな六本木蔦屋書店で語られるとどのようなトークライブに昇華されるのか、今からワクワクしています！あなたの選択肢が広がって明日がちょっと良くなる、そんなテーマに出会えますように。どのゲストの演目も選書も本当に素晴らしいので、全て楽しんでいただけるように「通しチケット」も作りました。是非、全部見ていってください！シリーズ化を目指します！





≪イベント概要≫

【タイトル】 「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE倶楽部 ~未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合~」

【開催日時】 ２０２６年１月２４日（土）

【配信】 PIA LIVE STREAM ▶︎ https://pia-live.jp/

【出演者】 SＰゲスト：一部：Mr.都市伝説 関暁夫、千葉祐士(株式会社門崎 代表取締役社長)

二部：大森時生(テレビ東京)、小川哲(作家)

三部：祖父江里奈(テレビ東京)、鳥トマト(漫画家)

四部：田村淳、安田鉄平(株式会社テラアクソンCEO)

特別対談：野村千絵、河出真美（蔦屋書店コンシェルジュ）

司会進行：古東風太郎（テレビ東京）

【チケット販売HP】 https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564578

【主催】 株式会社テレビ東京、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社