4年前、信号を無視して車で交差点に進入し、横断中の男性をはね死亡させた事件。



信号無視を指示した男と運転していた女の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は被告らの控訴を棄却しました。



4年前の6月。



金沢市内の交差点に信号無視で侵入した車が、当時67歳の男性をはね死亡させた事件。

助手席にいた男の被告が、運転していた女の被告に「信号無視を指示した」などとして、危険運転致死の罪で2人それぞれに、懲役6年の実刑判決が言い渡されていました。





重盛 友登 記者：「まもなく控訴審判決が言い渡されます。争点となっていたのはブレーキの有無や、危険運転致死罪が成立するのかどうかといった点です。いったいどのような判断が下されるのでしょうか」

名高裁金沢支部は、運転していた50歳の女の被告について「一定の混乱があったとしても、赤信号を殊更に無視する意思を有していた」と控訴を棄却。



助手席の33歳の男の被告についても「共同で危険運転行為を行ったと評価できる」と一審判決同様、共謀共同正犯が成立するとして、控訴を棄却しました。



この判決を受け、弁護側は上告について「今後、本人と相談して検討する」などとコメントしています。

