¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛHey! Say! JUMP¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¤ò·Ç¤²¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£Â¿¹¬´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿·Ç¯Ëë³«¤±
³Ú¶Ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òË¤«¤ËÁÕ¤Ç¡¢ËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¡Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢2025Ç¯12·î13Æü¤ÎÊ¡²¬PayPay¥É¡¼¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¡¦Âçºå¤È¡ãHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡ä¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô10¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿Hey! Say! JUMP¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯12·î29Æü¡¦12·î30Æü¡¦2026Ç¯1·î1Æü¤Î3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¡¢ºÇ½ªÆü1·î1Æü¤Î¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ãHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡ä¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë±é½Ð¤Þ¤Ç¤òÍ²¬Âçµ®¤¬Ã´Åö¡£
²ñ¾ì¤Ë¤½¤Ó¤¨¤¿¤Ä»þ·×Âæ¤ÈÍæÀû³¬ÃÊ¤Î¹â¤µ¤ÏÌó15m¡¢º¸±¦¤Ë¹¤¬¤ë¸ÅÂå¿Þ½ñ´Û¤Ë¤ÏÌó1000ºý¤ÎËÜ¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿Áõ¾þ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ä¡ØS say¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï7¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³«¾ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤éÊ®¿å¤¬Èþ¤·¤¯Ê®¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¾È¤é¤¹¾ÈÌÀ¤â»þ´Ö¤òÄÉ¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ·«¤êÊÖ¤·¤ÆÊ®¿å¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó100¥È¥ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤âÃ¦Ë¹¤À¡£
³«±éÁ°¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÏ¢Æ°¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÀßÄê¼ê½ç¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÄê¤Î½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ï²«ÎÐ¤Ë¸÷¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢½é»²Àï¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë±©º¬¥Ú¥ó¤¬¸½¤ì¡¢Àß·×¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢»þ·×¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ØS say¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÊ®¿å¤¬¹â¤¯Éñ¤¤¥ê¥Õ¥¿¡¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Ê®¿å¤ÎÃæ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç´¿À¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤à¡£
Á°²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ã£È⁺¡ä¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡ÖUMP¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²Î¤¤½Ð¤·¡¢7¿Í¤¬1²èÌÌ¤Ë7Ê¬³ä¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖUMP¡×»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°ºî¤«¤é¤Îµ°À×¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢7¿Í¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¥¨¥â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ê¥Õ¥¿¡¼¤«¤é²ÖÆ»¤Ë¹ß¤ê¤¿¤ê¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Ø¡£郄ÌÚÍºÌé¤¬¡Ö¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ç¡¼¥È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¹ç¤¤¤Î¼ê¤ò¡Ö¿·Ç¯¤À¡ª¡×¤ÈÆþ¤ì¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Öeek!!¡×¤Ç¤Ï²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¤Ä¤Ä¤âÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Á°¸åº¸±¦¤ò¸þ¤¤¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£°ËÌîÈø·Å¤Î¹ç¤¤¤Î¼ê¡È½üÌë¤Î¾â¥«¥ó¥«¡¼¥ó¡ª¡É¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤³¤Î³Ú¶Ê¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹²¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°ËÌîÈø¤«¤é¡È°ìÉÙ»ÎÆóÂë»°¥«¥ó¥«¡¼¥ó¡ª¡É¤È¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÌÀ¤ë¤¤°§»¢¤¬¡£
¡ÖSUPER CRUISIN¡Ç¡×¤Ç¤ÏÈÁÁ¥¤òÁà½Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁà½ÄÎØ¤ò²ó¤¹É÷¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯³Ú¤·¤¯¹Ò³¤¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Öencore¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ç¥¿¡¼¥ó¤ò¥¥á¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ï¤¿¤á¤«¤»¤ë»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¥¥é¥¥é¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£
Ã×»àÎÌ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ÇÁü¥·¡¼¥ó¤¬¶´¤Þ¤ì¤ë¡£º½Çù¤Ë¿å¤ÎÃæ¡¢¿¢Êª±à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦¤Ç1¿Í¤º¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³èÆ°¤·¡¢ºÇ¸å¤Î»³ÅÄ¤¬¼ê»ý¤Á»þ·×¤òÂç¤¤Ê»þ·×¤Ë¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»þ·×¤¬Æ°¤»Ï¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬ºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡ÖGHOST¡×¤Ç¤Ï¥ª¥Ð¥±¤Î´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¡¢ÈÕ»Á²ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëÄ¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ËºÂ¤ê¡¢¥µ¥Ó¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£²ø¤·¤²¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë²È¶ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ëÍÍ»Ò¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÇÁü¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¼ÓËë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ìÂ©¤ª¤¤¤ÆËë¤¬²¼¤ê¤ë¤È7¿Í¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥¶¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Öcowboy¡×¤Ç¤ÏÃ®¤ä¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î¼ò¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¥é¥Ã¥×¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Â³¤±¤Æ¡ÖScale It Up¡×¡ÖDeep night ·¯»×¤¦¡×¡Ö¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¡×¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤éÄ°¤«¤»¤ë³Ú¶Ê¡¢¥¹¥â¡¼¥¯Éñ¤¦ÃæÀÖ¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëÀÚ¤Ê¤²¤Ê¶Ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼¡¡¹¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡ÖRUN THIS WORLD¡×¤Ç¤Ï7¿Í¤Ç±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÒÀÊÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡ª¡×¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊHey! Say! JUMP¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖMATSURI¡ùFEVER¡×¤Ç¤Ï¿ÀÍÁ¥È¥í¥Ã¥³¤ÇµÒÀÊ¤ò²ó¤ë¡£¡Ö²æ I Need You¡×¤Ç¤ÏÊ®¿å¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢¡Ö¤È¤¤á¤¯¤¢¤Ê¤¿¡×¤Ç¤Ï¶ÊÃæ¤Ç°ËÌîÈø¤¬¡Ö¤ªÀµ·î¿©¤Ù²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¡È¤¤¡¼¤Î¡¼¡©¡É¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡Ö¡ÈOK¡É¡×¤È¤³¤³¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¤¤¤Î¤ª¤±¤¤¡É¥³¡¼¥ì¥¹¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¶Ê¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈMC¤ËÆÍÆþ¡£ÏÃÂê¤ÏÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»öÌ³½ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£
Í²¬¤¬¡È¾¯Ç¯Ââ¡¦¿¢Áð¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¿©¤¨¡×¤ÈÂ¥¤¹Ã´Åö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¡É¤È¡¢Í£°ìKis-My-Ft2²£Èø¤ÈNEWS²ÃÆ£¤Ë¤À¤±¤Ï¶õµ¤Åª¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£timelesz¼ÄÄÍ¤ËÂ¥¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾¾Åç¤È¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆÅÙ´«¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¾¾Åç¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÀè¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¾®ÏÃ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢°ËÌîÈø¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È½üÌë¤Î¾â¥«¥ó¥«¡¼¥ó¡ª¡É¤ò¥«¥¦¥³¥ó¤ÇÈäÏª¤·¤è¤¦¤È»öÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÇÆþÇ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Æ¡È¥«¥ó¥«¡¼¥ó¡ª¡É¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òØò²ù¡£¶Ê³ä¤Ç°ËÌîÈø¤ËÂ³¤¯郄ÌÚ¤Ï°ËÌîÈø¤¬¥³¥±¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¨¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»³ÅÄ¤ÈÍ²¬¤Ï°ËÌîÈø¤Î¼ºÇÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÔÉþ¤½¤¦¤Ê´é¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢È¬²µ½÷¤Ï¡ÖÇ¯ÃË¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢¥ê¥Ï¤Ç¤Ï¼ã¤¤½ç¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁæ¤¤¤À¤éËÜÈÖ¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
é®¤Ï³«±éÁ°¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÀßÄê¤Î¥¨¥é¡¼¥«¥é¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡È²«ÎÐ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¨¥é¡¼¤Î¿§¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÃ²¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ötimelesz¤Î¸¶¤¯¤ó¤¬²«ÎÐÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬ÃÎÇ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤¬¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤Ê¿§¡×¤ÈÉ½¸½¡£ÃÎÇ°¤ÏKing & Prince郄¶¶³¤¿Í¤Î¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥¤¥¨¥í¡¼¡É¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¡È·òÁ´¥Ô¥ó¥¯¡É¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬³Ú¤·¤¤MC¤À¤Ã¤¿¡£
2·î¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò°ËÌîÈø¤¬¥«¥¦¥³¥ó¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡Ê¡ª¡©¡Ë¥«¥ß¥«¥ß¤Ç¶Ê¾Ò²ð¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ê¤ò°®¤êÇ¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥å¡¼¥È¤Ç¤Ä¤¤¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¿¶ÉÕ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤°¼ê¤È¼ê¡×¤Ç¤ÏÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¡¢¡Ö¥·¥¢¥Æ¥£¥«¡×¤Ç¤ÏÃÎÇ°¤¬¹â²»¤òÃ´¤¤¡¢7¿Í¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¡£TikTok¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±Æ°²è¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥í¥ê¡×¤Ç¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¿Í¤º¤ÄÍÙ¤ë¤È¤³¤í¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£¡Ö·àÅªLOVE¡×¤Ç¤ÏÅÅ¾þ¤Î¤Ä¤¤¤¿Á´Ä¹Ìó9¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ³°¼þ¤ò²ó¤ê¡¢µÒÀÊ¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òº¸±¦¤Ë¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤·¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡ÖCome On A My House¡×¤Ç¤ÏÃÎÇ°¤¬¡ÈCome On A My House¡É¤È²Î¤¤½Ð¤¹Ä¾Á°¤Ë°ËÌîÈø¤¬¡ÖÃÎÇ°¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤«¤éµÒÀÊ¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò¾å¤â²¼¤â¤È¤Î¤¾¤¹þ¤à¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾¤ÎÊ¸»ú¤¬ºî¤ê¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥½¥Ë¥¢¡×¤Ç¤Ï¶ä¥Æ¡¼¥×¹ß¤ëÃæ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÊÂ¤ó¤Ç²Î¤¤¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
°ÅÅ¾¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Èßê¤á¤¯Çò¤¤¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤È¤½¤³¤ËÂ³¤¯Âç³¬ÃÊ¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÂâ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤¹¤ëHey! Say! JUMP¤¬¡¢ÀÖ¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ç³¬ÃÊ¾å¤ËÎ©¤ÁÅÐ¾ì¡£Áñ¸·¤Ê±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ¾Íµ¤Î¤â¤¿¤»¤¿¿·¤¿¤Ê²Î¤¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ÖDEAR MY LOVER¡×¤òÈäÏª¤·¡¢7¿Í²£°ìÎó¤Ç³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÏ¶¯¤¯ÀÚ¤Ê¤²¤Ë¡ÖGive Me Love¡×¤ò²Î¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥«¥é¡¼¤Î±ê¤Î±é½Ð¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖMagic Power¡×¡ÖEntertainment¡×¡¢ÀÖ¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÒú¤¨¤¿»³ÅÄ¤«¤é»Ï¤Þ¤êÍ¥²í¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢V»ú¤ËÊÂ¤ó¤À¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«»ö¤Ê¡Ö°¦¤è¡¢ËÍ¤òÆ³¤¤¤Æ¤æ¤±¡×¤ÈÂ³¤¯¡£
¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë²Î¤¤½Ð¤··ã¤·¤á¤Ê¥À¥ó¥¹¤ä²Ö²Ð¤Î±é½Ð¤â¤¹¤´¤¤¡ÖSymphony¡×¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶ÊÄ´¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤âºÝÎ©¤Ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°´¶ËþºÜ¤Î¡ÖÌ¤ÍèÀþ¡×¤ò²Î¤¤¡¢»³ÅÄ¤¬°§»¢¤ò¤·¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÌÄ¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¾²²¼¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤ÏËÜ¤¬ÊÄ¤¸¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡ØS say¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ï½ªËë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¾¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä±é½Ð¤¬ºÙÉô¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿³Ú¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎHey! Say! JUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÂ¿¹¬´¶¤ò¶»¤Ë2026Ç¯¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¼«Á³¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Hey! Say! JUMP¤Î³èÌö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
