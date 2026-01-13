鈴木実貴子ズが、1月28日にリリースするメジャー2ndアルバム『いばら』の収録曲のゲストアーティストを一挙に公開した。

鈴木実貴子ズのバンドサウンドを支える、各務鉄平（G）、舟橋孝裕（B）といったレギュラーサポートメンバーを始め、9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎（Vo, Gt）、きのこ帝国 / MY TEMPLES / KRISHNVのあーちゃん（G）、3markets[ ]の矢矧暁（G)といったメンバーが参加している。

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『いばら』ゲストミュージシャン

1.ががが：Guitar 各務鉄平 / Bass 舟橋孝裕

2.ゆれる6弦：Guitar 各務鉄平 / Bass 舟橋孝裕

3.イッキ：Guitar 菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）/ Bass 舟橋孝裕

4.四月の風：Violin 亀谷希恵 / Pedal Steel Guitar Shinox / Bass 木田麻斗

5.ブルース：Guitar 山内幸次郎（Climb The Mind） / Bass 富田昌樹（Climb The Mind）

6.0月0日：Guitar 村上友哉（明日、照らす） / Bass 判 佳典（明日、照らす）

7.パンダ：Guitar 高野京介（ゲスバンド） / Bass 舟橋孝裕

8.止まるな危険：Guitar 矢矧暁（3markets[ ]） / Bass 舟橋孝裕

9.ハックオフ：Guitar あーちゃん（きのこ帝国/MY TEMPLES/KRISHNV） / Bass 舟橋孝裕

◆ ◆ ◆

◾️鈴木実貴子（Vo, G）コメント

いばら、今回も沢山のゲストに参加してもらいました。

M1 ががが→いつものメンツ。いつメン。いいに決まっとる、うちが大信頼しとる2人やもん、やで、はしょる。

M2 ゆれる6弦→同上

M3 イッキ→聴いた？めっちゃかっこよくない？うちの曲こんなかっこよくなる？て位にワクワクした！すごいよね！なんていうか、、うちらが霞むわ！（褒めている）

M4 四月の風→聴いた？聴いたよね？いいですよ？映画に使ってもらっても。こんな美しくなるなんて引いたよね？仲間が加わるとこんなすごい事にもなる！

M5 ブルース→聴いた？うちらライブは基本ドラムとの2人編成でやっとるんやけど、この曲ライブで聴いた事ある人はビックリやと思う！原型ない！（褒めてる）音楽の可能性の無限大さを感じる！完成形が送られてきた時、声漏れた！最高！

M6 0月0日→やっさしいよね！聴いた？曲に寄り添って、なおかつ温かみプラスしてくれた！なんかサポートの方々の性格がでるよね〜聴いててニコニコなれる！個人的に自分を助けてくれる曲なんやけど温もりが増したから、頼り甲斐のある曲に進化した！

M7 パンダ→おもろない？あのギターそのまんまおるかんじ、いつでもライブで出来るしライブするのも簡単に想像がついた！うち、めっちゃすきなん！ほんで今回この曲できた時に、うわーやってもらいたいって思ったん！そしたら、たっのしー！これこれ！てかんじにしてもらえて嬉しい！最高！

M8 止まるな危険→聴いた？色味が違うよね！なんかさ、いい色味が入った感じするよね！性格が出る！この曲のもっとる色と違う色が合わさって、遠くに届く色味になって、聞いた時うれしかった！翼を授けてくれました、て感じがするよね！自分じゃできやん軽やかさをくれた！

M9 ハックオフ→これも、めっちゃいい！もはや2人でやるの嫌になってしまったもん！2人でやるとたらない感情？みたいな部分があって、完全に音色でカバーしてもらった！何度リピートした事か。ちゃんと音楽に進化させてもらった。うち、ええ曲かくやん、のマジック。こりゃ、すきやなぁ〜！

と、まあ、わーわーきゃーきゃーはしゃぐだけの感想になるよ！だって自分がポツポツ書いとった曲らに装備がつくんやもん！うちが1番嬉しいって、自信がある！もはや2人編成とは別物という楽しみ方が音源なのかも。

◆ ◆ ◆

◾️ズ（Dr）コメント

アコギボーカルとドラムというシンプルすぎるスタイルの我々、鈴木実貴子ズ。1stアルバムでは数曲、田渕ひさ子さん、ヒトリエのシノダさん、LOSTAGEの五味さん、など初めてゲストミュージシャンを招いて作品を作るということに挑戦しました。そして、、、完全に味をしめました笑今回のアルバムはなんと！10曲中9曲がバンド編成、というわがままと贅沢を尽くした素晴らしい2ndアルバムになっております。

地元勢はこれまでも一緒にRECやライブをやってきたサポートメンバーに加え、名古屋で活動し続けていて、尊敬しているバンドの明日、照らすとClimb The Mindに参加してもらいました。こんな人付き合いの苦手な我々をご飯に連れて行ってくれたり、りんごをくれたりする優しい先輩たち。

さらに『New Acoustic Camp 2025』で出会えた9mm Parabellum Bulletの菅原さん、カバーさせていただいたきのこ帝国のあーちゃんさん、昔から付き合いがあってギターカッコいいー！と思っていた3markets[ ]の矢矧さんに、ゲスバンドの高野さん、とこれまでの鈴木実貴子ズの活動で出会ってきた方々と、この1年で新たに出会えた方々のお力を借りてのまさに総力戦みたいな2ndアルバムです。

2人編成、音数の不足というコンプレックスを救ってくれた素晴らしいゲストミュージシャンの皆さんに感謝しつつ！ライブではそんなかっこいい音源に負けないよう2人でまた抗い続けていくのです。最高の関係性かもしれません。まずはぜひたくさんアルバムを聴いてください。宜しくお願いします！！

◆ ◆ ◆

■メジャー2ndアルバム「いばら」

2026年1月28日（水）リリース CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込）

Pre-add / Pre-save：https://lnk.to/pre_ibara ▼収録曲

1.ががが

2.ゆれる6弦

3.イッキ

4.四月の風

5.ブルース

6.0月0日

7.パンダ

8.止まるな危険

9.ハックオフ

10ちいさなうた ◆アルバム「いばら」発売記念イベント（ミニライブ＆サイン会）

・2026年2月6日（金）19:30〜 タワーレコード新宿店 9F イベントスペース

・2026年2月28日（土）13:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内 イベントスペース

■＜「いばら」リリースツアー＞ ・2月19日（木）東京・新代田FEVER w/竹原ピストル

・3月8日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO w/日食なつこ

・4月10日（金）福岡・INSA

・4月21日（火）大阪・LIVE HOUSE Pangea w/炙りなタウン

・4月22日（水）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom w/炙りなタウン

・5月8日（金）北海道・KLUB COUNTER ACTION

・5月10日（日）宮城・LIVE HOUSE 仙台FLYING SON w/toddle ▼オフィシャルサイト2次先行

受付期間：〜1月13日（火）23:59

受付URL：https://eplus.jp/suzukimikiko2026-hp/

枚数制限：お1人様4枚まで