“元アイドル”29歳レースクイーン・池永百合が「スタイル抜群」「完璧なビジュアル」 オートサロンで受賞
レースクイーンの池永百合が、13日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”29歳レースクイーン・池永百合が「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永が「#東京オートサロン2026 3日間ありがとうございました」と投稿したのは、自身の衣装姿。「コスチュームアワードを受賞しました たくさんのご投票ありがとうございました」と眩しい笑顔を見せた。ファンからは「おめでとうございます！」「スタイル抜群」「完璧なビジュアル」などのコメントが集まっている。
池永は、1996年4月6日生まれの29歳。愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
引用：「池永百合」インスタグラム（@ikenaga_yuri）
