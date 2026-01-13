Dream Ami、美スタイル際立つ姿にネット衝撃「引き締まってる」「腹筋スゴイ」 1児の母
歌手のDream Amiが13日までにインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】Dream Ami、水着姿が「スタイル抜群」 ネット衝撃 全身ショットも（7枚）
2020年2月には、建築家の半田悠人と結婚。2022年9月に第1子男児の誕生を発表したDream Ami。昨年も「海の家で食べるラーメンとチャーハンが好きすぎる」と、ピンクの水着姿を投稿し話題を呼んだ。
今回は「ハワイに着いてすぐ、ターゲットで買った水着と アクアリウムで買った（巻貝の絵文字）のネックレスを合わせて」と、赤白チェック模様の水着姿を公開。眩しい笑顔を見せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「綺麗」などの声が集まっている。
■Dream Ami
2002年、Dreamのメンバーとしてデビューし、2011年よりE-girlsとしても活動。2017年6月にはE-girlsを卒業し、現在はソロアーティストとして活動中。
引用：「Dream Ami」インスタグラム（＠ami_dream05）
【写真】Dream Ami、水着姿が「スタイル抜群」 ネット衝撃 全身ショットも（7枚）
2020年2月には、建築家の半田悠人と結婚。2022年9月に第1子男児の誕生を発表したDream Ami。昨年も「海の家で食べるラーメンとチャーハンが好きすぎる」と、ピンクの水着姿を投稿し話題を呼んだ。
今回は「ハワイに着いてすぐ、ターゲットで買った水着と アクアリウムで買った（巻貝の絵文字）のネックレスを合わせて」と、赤白チェック模様の水着姿を公開。眩しい笑顔を見せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「綺麗」などの声が集まっている。
■Dream Ami
2002年、Dreamのメンバーとしてデビューし、2011年よりE-girlsとしても活動。2017年6月にはE-girlsを卒業し、現在はソロアーティストとして活動中。
引用：「Dream Ami」インスタグラム（＠ami_dream05）