n.SSign、7カ月ぶりの新曲「Funky like me」日韓同時配信リリース
n.SSignが、7カ月ぶりのカムバックとなる新曲「Funky like me」を本日配信リリースした。日本語と韓国語2つのバージョンの同時配信リリースが決定し、本日より各ストリーミング・ダウンロードサイトより配信スタートとなる。
「Funky like me」は、強烈でファンキーなリズムの上に華やかなボーカルが調和しつつ、レトロな香りが感じられる曲だという。さらに本楽曲では、イ・テユン、タミ・キムなど韓国国内のレジェンドミュージシャンたちが直接演奏に参加している。
そして、本日より「Funky like me -Japanese Ver.-」を対象とした配信キャンペーンもスタート。LINE MUSICキャンペーン、ダウンロードキャンペーンなど、様々な特典が手に入るとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
なおn.SSignは、1月18日に大阪・フェニーチェ堺にて、＜n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~＞3公演目を迎える予定だ。本ツアーは、宮城・東京エレクトロンホール宮城など北海道や広島、福岡、3月6日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで迎えるファイナルまで続く。
◾️「Funky like me -Japanese Ver.-」
2026年1月13日（火）配信リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Funkylikeme_JapaneseVer
◆LINE MUSICキャンペーン
LINE MUSICにて、n.SSign「Funky like me -Japanese Ver.-」を対象期間内に指定回数以上聴いていただき、下記の手順でご応募いただいた方に豪華特典をプレゼント。
・再生対象期間：1月13日（火）〜1月27日（火）23:59まで
※ご応募自体は1月28日（水）23:59まで受け付けております。
・特典内容：700回以上再生が応募の条件となります。
応募者全員：キャンペーン限定未公開グループセルカ画像A
抽選：サイン入りソロチェキA 全7種 *メンバー選択可
・応募詳細：https://form.run/@funkylikeme-jp-LM
◆「Funky like me -Japanese Ver.-」ダウンロードキャンペーン実施決定！＞
対象サービスにて、n.SSign「Funky like me -Japanese Ver.-」をご購入された方を対象に、下記特典をプレゼント。
・対象サービス：iTunes Store/Amazon/dwango/mu-mo/mora/レコチョク/music.jp
・特典内容：
応募者全員：キャンペーン限定未公開グループセルカ画像B
抽選：サイン入りソロチェキB 前7種 *メンバー選択可
・応募詳細：https://form.run/@funkylikeme-jp-DL
◾️ライブ情報
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN CONCERT』
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ LIVE CONCERT』
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN & LIVE CONCERT -SPECIAL VER-』
特設サイト: https://nssignjapan.com/feature/thebestyearsofourlives
2026年1月10日（土）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN CONCERT』 OPEN 14:30/START 15:00
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ LIVE CONCERT』 OPEN 18:00/START 18:30
2026年1月18日（日）大阪・フェニーチェ堺
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN CONCERT』 OPEN 14:00/START 15:00
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ LIVE CONCERT』 OPEN 18:00/START 19:00
2026年1月25日（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN CONCERT』 OPEN 14:00/START 15:00
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ LIVE CONCERT』 OPEN 18:00/START 18:30
2026年2月6日（金）北海道・cube garden
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN & LIVE CONCERT -SPECIAL VER-』 OPEN 16:00/START 16:30
2026年2月11日（水・祝）広島・広島クラブクアトロ
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN & LIVE CONCERT -SPECIAL VER-』 OPEN 13:30/START 14:30
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN & LIVE CONCERT -SPECIAL VER-』 OPEN 18:00/START 19:00
2026年2月14日（土）福岡・福岡国際会議場 メインホール
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN CONCERT』 OPEN 14:30/START 15:00
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ LIVE CONCERT』 OPEN 18:00/START 18:30
2026年3月6日（金）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN CONCERT』 OPEN 14:00/START 15:00
『n.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ LIVE CONCERT』 OPEN 18:00/START 19:00
