キリアン・マーフィー、『28年後... 白骨の神殿』に登場していることが判明
アカデミー賞監督ダニー・ボイルとアカデミー賞ノミネートの脚本家アレックス・ガーランドがタッグを組み、徹底したリアリティと臨場感を追求して描いたサバイバル・スリラー『28年後...』。その続編となる『28年後... 白骨の神殿』が、1月16日に日米同時公開となる。一足早く試写が上映された海外では高評価が続出。そんな中、シリーズの原点である伝説のホラー映画『28日後...』で主演を務めたアカデミー賞俳優のキリアン・マーフィーの出演が明らかになった。
【写真】懐かしの『28日後...』（2002）フォトギャラリー
俳優としてのキャリアを開いた第1作以来24年ぶりにシリーズに復帰することについて、キリアンは「この作品に戻ってこられたことを本当に誇りに思っています。監督のニア・ダコスタは素晴らしい映画を作りあげました。ダニー・ボイルが生んだシリーズに素晴らしいアクセントを加えています」と喜びを爆発させている。
ノロノロと歩くゾンビが登場する従来のゾンビ映画から一線を画し、今や当たり前になった“猛スピードで走る感染者”という新たなホラー演出で世界に衝撃を与えた『28日後...』。今もなおカルト的人気を誇る同作でキリアンが演じたのは、ウイルスによって無人と化した街で安全な場所と生存者を探すべく、凶暴な感染者が襲い来る中恐怖のサバイバルを繰り広げる主人公の青年ジム。当時無名の舞台俳優としてキャリアを積んでいたキリアンは、新進気鋭の映画監督として注目を浴びていたダニー・ボイルがその演技にほれ込んだことをきっかけに抜てきされた。
極限状態に置かれた人間の恐怖と生への執念を強烈に体現した彼の熱演は瞬く間に話題を呼び、国際的にその名を知られるようになった。その後は名匠クリストファー・ノーランのお抱え俳優として数々の大作に出演し、2024年には『オッペンハイマー』でアカデミー賞主演男優賞を受賞した。キリアンにとって『28年後...』はまさに映画俳優としてのキャリアを拓いた重要な一作だ。
そのシリーズ最新作『28年後... 白骨の神殿』の撮影について、かつてのキリアンと同じようにダニー・ボイルに抜てきされて本作に臨んだニア・ダコスタ監督は「子どものころに『28日後...』でキリアン・マーフィーという俳優を見ていて、この映画は今まで見た中で最高の映画だと思っているファンでしかなかったのに、今や目の前にいて、私が監督しているんです。しかもテイクの感想を彼が私に尋ねてくるんです。しかも彼はアカデミー賞を受賞したばかり？一体何が起きているんだ？と思いました。まったくもって夢のような時間でした！」と大興奮で明かしている。
『28日後...』のラストで主人公ジムは、仲間を失いながらもウイルスがまん延した世界で生きていくことを決めたが、その後のシリーズ作品では登場シーンがなく、安否はおろか、その存在さえも言及されてこなかった。果たしてウイルスにより日常が一変してから28年の時を経たイギリスを舞台に、シリーズファンが待ち望んだジムの再登場は、どのような形で実現するのか。キリアンは「皆さん、この映画は絶対に劇場に観に行くべき映画です。本当に素晴らしい作品ですからね」と語る。
“28年後の世界”は、いまだ感染者だらけの恐ろしい世界。これまでのシリーズで明かされてこなかったウイルスの謎に迫る医者ケルソン（レイフ・ファインズ）、狂気と殺りくのカルト集団＜ジミーズ＞を率いるリーダーのジミー・クリスタル（ジャック・オコンネル）、そしてキリアン演じるジムが出会った時、彼らはこの悪夢のような世界をどんな結末に導くのか？
映画『28年後... 白骨の神殿』は、1月16日より日米同時公開。
