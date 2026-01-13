ヨルシカが、全国5都市10公演のライブツアー「一人称」を開催することを発表した。

2024年に＜前世 再演＞、2025年に＜盗作 再演＞とリバイバル公演を行ってきたヨルシカによる新たな作品「二人称」を携えた新しいコンセプト公演となる予定。本日よりヨルシカ スマホサイト「後書き」会員向けに先行受付を開始した。

なおヨルシカは、2026年2月26日に書簡型小説「二人称」、3月4日にデジタルアルバム『二人称』を発売する。

◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞ 2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール

2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール

2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY

2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY 特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho

◾️書簡型小説「二人称」 著者：n-buna

2026年2月26日（木）発売

本体価格：7,700円（税込）

商品構成：封筒×32通 / 手紙×約170枚

発売元：講談社

※本商品に音源の収録はありません。

◾️デジタルアルバム『二人称』 配信日：2026年3月4日（水）

収録曲：22曲 「二人称」特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/nininshou/