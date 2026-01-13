石田安奈 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/13】元SKE48の石田安奈が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために作った手料理を公開し、反響が寄せられている。

【写真】29歳元SKE「彩り豊かで美味しそう」子どもたちの豪華プレートメニュー

◆石田安奈、手料理公開


石田は「4歳と1歳の食事が同じものになってから本当に楽」とつづり、子どものために作ったプレートを披露。炊き込みご飯やきんぴら葱花、芋料理、沢山のフルーツが並んだ豪華な内容となっていた。

◆石田安奈の投稿に反響


この投稿にファンからは「彩り豊かで美味しそう」「成長感じますね！」「豪華で食欲そそる」と反響が寄せられている。

石田は2021年に六本木のバーで出会った会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】