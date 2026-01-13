元SKE48石田安奈、子どもたちのプレート料理公開「彩り豊かで美味しそう」「豪華で食欲そそる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】元SKE48の石田安奈が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために作った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳元SKE「彩り豊かで美味しそう」子どもたちの豪華プレートメニュー
石田は「4歳と1歳の食事が同じものになってから本当に楽」とつづり、子どものために作ったプレートを披露。炊き込みご飯やきんぴら葱花、芋料理、沢山のフルーツが並んだ豪華な内容となっていた。
この投稿にファンからは「彩り豊かで美味しそう」「成長感じますね！」「豪華で食欲そそる」と反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元SKE「彩り豊かで美味しそう」子どもたちの豪華プレートメニュー
◆石田安奈、手料理公開
石田は「4歳と1歳の食事が同じものになってから本当に楽」とつづり、子どものために作ったプレートを披露。炊き込みご飯やきんぴら葱花、芋料理、沢山のフルーツが並んだ豪華な内容となっていた。
◆石田安奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「彩り豊かで美味しそう」「成長感じますね！」「豪華で食欲そそる」と反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】