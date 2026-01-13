１９９９年の桜花賞を勝ったプリモディーネ（父アフリート）が１月７日、余生を過ごしていたサンシャイン牧場（北海道日高町）で死んだことが分かった。公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルが１３日、発表した。３０歳だった。

同馬は１９９８年１０月にデビューすると、ダートの新馬戦、ファンタジーＳを連勝。翌９９年には２戦目からコンビを組んだ福永祐一騎手（現調教師）を背に桜花賞を制覇した。当時、デビュー４年目の福永騎手はこれがＧ１競走初勝利だった。その後は勝つことができなかったが、現役引退後はアメリカで繁殖生活を送っていた。

サンシャイン牧場代表・伊達泰明氏のコメント「１月７日早朝、牧場を長年支えてくれたプリモディーネ号が、老衰による起立不全のため、静かに永眠いたしました。近頃は足元の痛みも悪化し、放牧地でも横になる時間が増えておりましたが、最期まで大好きな食事とともに、穏やかな日々を過ごしました。本馬は１９９９年桜花賞をはじめ重賞２勝を挙げ、引退後はアメリカで繁殖生活を送りました。その後北海道に戻り、功労馬として多くの方々に笑顔と癒やしを届けてくれました。スタッフ一同、残念で寂しい気持ちでいっぱいですが、プリモディーネは多くの子を遺してくれています。その子たちをはじめとするサンシャインの馬たちとともに、これからも高みを目指してまいりますので、今後とも変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます。なお、今後は育成場内にお墓を設ける予定です。準備が整い次第、改めてお知らせいたしますので、少々お待ちください」