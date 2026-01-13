近藤千尋、夫・ジャンポケ太田リクエストのヘルシー鍋＆レシピ公開「具だくさんで美味しそう」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】モデルの近藤千尋が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久がリクエストした手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル、夫リクエストのヘルシーメニュー
近藤は「ひーぼぉくんリクエスト鶏団子 ヘルシー」とつづり、鍋料理を公開。「豆腐、鶏ももミンチ、人参、玉ねぎ、卵、しょうがチューブ、塩胡椒をこねこねし鶏がらスープ、醤油、塩のスープに入れるだけ」とレシピも明かしていた。
この投稿にファンからは「具だくさんで美味しそう」「ヘルシーで健康的」「真似したい」「冬にピッタリ」と反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋、夫リクエスト料理公開
◆近藤千尋の投稿に反響
