吉澤嘉代子、5年ぶり6thフルアルバム『幽霊家族』発売決定＆新アーティスト写真公開
吉澤嘉代子が、2026年3月18日に6枚目となるフルアルバム『幽霊家族』のリリースを発表した。アルバム詳細およびジャケット写真および新アーティスト写真も公開となった。
ジャケット写真および新アーティスト写真は、アートディレクター・鳴尾仁希とフォトグラファー・田中雅也が手がけた。アルバムにはTVアニメ『誰ソ彼ホテル』オープニング主題歌の「たそかれ」、『第75回全国植樹祭』大会テーマソング「メモリー」、NHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』主題歌「うさぎのひかり」のシングル3曲に加え、「記憶」や「家族」をテーマにしたバラエティに富んだ全12曲を収録している。
パッケージは通常盤と、Blu-ray付きの完全生産限定盤の2種。完全生産限定盤は、アルバムコンセプトを表現した特殊パッケージ「『幽霊家族』特装写真箱─束ねられた写真たち─」仕様。Blu-ray には2025年4月に日比谷野外音楽堂で行われたデビュー10周年を締めくくったライブ＜夢で会えたってしょうがないでショー＞を収録している。周年ならではのゲスト陣として阿部真央、ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）、真山りか・小林歌穂（私立恵比寿中学）、ファーストサマーウイカも出演したメモリアルな一夜が完全収録される。
また、ビクターオンラインストア限定セットの発売も決定した。CD各形態に、2025年11月21日東京キネマ倶楽部にて開催された＜歌う星ツアー＞ファイナル公演のライブ音源を収録した“ライブCD”と、象徴的な白うさぎのツアー衣装を纏った吉澤の“歌う星アクスタ”をセットで発売。2月4日23時59分までの予約で、直筆での宛名やサインが入ったポスターがプレゼントされる。
◾️6thアルバム『幽霊家族』
2026年3月18日（水）発売
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/yoshizawakayoko/yureikazoku.html
○完全生産限定盤（CD+Blu-ray）
VIZL-2514 ￥13,200（税込）
『幽霊家族』特装写真箱─束ねられた写真たち─
CD：通常盤と同内容
Blu-ray：
「夢で会えたってしょうがないでショー」2025年4月20日 日比谷野外音楽堂
・ガリ
・鬼
・月曜日戦争
・アボカド
・面皰
・曇天
・恥ずかしい
・たそかれ
・化粧落とし
・シーラカンス通り
・地獄タクシー
・綺麗
・泣き虫ジュゴン
・ぶらんこ乗り
・残ってる
・未成年の主張
＜アンコール＞
・ものがたりは今日はじまるの
・メモリー
・らりるれりん
○通常盤（CDのみ）
VICL-66130 ￥3,520（税込）
CD（全12曲収録）
01.Into the dream
02.あの家はもうない
03.おとうと
04.わたしの犬
05.ピーマン
06.幽霊
07.うさぎのひかり
08.ほおづき
09.たそかれ
10.時の子
11.メモリー
12.Out of the dream
○VICTOR ONLINE STORE限定セット
・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ ￥18,150（税込）
・通常盤＋CD＋アクスタ ￥8,470（税込）
歌う星アクスタ
ライブCD：
「歌う星ツアー」2025年11月21日 東京キネマ倶楽部
01.うさぎのひかり(op)
02.涙の国
03.グミ
04.流星
05.曇天
06.月曜日戦争
07.ニュー香港
08.ギャルになりたい
09.ムーンライト伝説
10.シーラカンス通り
11.サービスエリア
12.ルシファー
13.東京絶景
14.ミューズ
15.うさぎのひかり
＜アンコール＞
16.メモリー
17.夢はアパート
▼VICTOR ONLINE STORE限定早期予約キャンペーン
対象期間中、VICTOR ONLINE STOREにて対象商品をご予約頂いた方に、下記特典をプレゼント致します。大変貴重な特典となりますので、ぜひ奮ってご予約ください。
【対象商品】
吉澤嘉代子 2026年3月18日（水）発売 6thアルバム『幽霊家族』
VICTOR ONLINE STORE限定セット
・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ
・通常盤＋CD＋アクスタ
【対象期間】
〜2026年2月4日（水）23:59
【キャンペーン特典】
・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ セット
吉澤嘉代子直筆お名前＆サイン入り「幽霊家族」告知ポスター(B2サイズ)
・通常盤＋CD＋アクスタ セット
吉澤嘉代子直筆サイン入り「幽霊家族」告知ポスター(B2サイズ)
▼チェーン店別先着購入特典
タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄A〉
HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄B〉
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄C〉
ビクターオンラインストア：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄D〉
セブンネットショッピング：『幽霊家族』アクリルキーホルダー
◾️＜吉澤嘉代子「ホールツアー 2026」＞
2026年5月1日（金）大阪・NHK大阪ホール
開場18:00 / 開演19:00
2026年5月9日（土）東京・NHKホール
開場17:00 / 開演18:00
▼チケット
指定席 8,800円（税込）
おみやげ付き前方指定席 12,000円（税込）
▼ファミリーマート先行
受付期間：〜 1月26日（月）23:59
受付URL：https://eplus.jp/yoshizawakayoko/
