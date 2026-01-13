吉澤嘉代子が、2026年3月18日に6枚目となるフルアルバム『幽霊家族』のリリースを発表した。アルバム詳細およびジャケット写真および新アーティスト写真も公開となった。

ジャケット写真および新アーティスト写真は、アートディレクター・鳴尾仁希とフォトグラファー・田中雅也が手がけた。アルバムにはTVアニメ『誰ソ彼ホテル』オープニング主題歌の「たそかれ」、『第75回全国植樹祭』大会テーマソング「メモリー」、NHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』主題歌「うさぎのひかり」のシングル3曲に加え、「記憶」や「家族」をテーマにしたバラエティに富んだ全12曲を収録している。

パッケージは通常盤と、Blu-ray付きの完全生産限定盤の2種。完全生産限定盤は、アルバムコンセプトを表現した特殊パッケージ「『幽霊家族』特装写真箱─束ねられた写真たち─」仕様。Blu-ray には2025年4月に日比谷野外音楽堂で行われたデビュー10周年を締めくくったライブ＜夢で会えたってしょうがないでショー＞を収録している。周年ならではのゲスト陣として阿部真央、ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）、真山りか・小林歌穂（私立恵比寿中学）、ファーストサマーウイカも出演したメモリアルな一夜が完全収録される。

完全生産限定盤

通常盤

また、ビクターオンラインストア限定セットの発売も決定した。CD各形態に、2025年11月21日東京キネマ倶楽部にて開催された＜歌う星ツアー＞ファイナル公演のライブ音源を収録した“ライブCD”と、象徴的な白うさぎのツアー衣装を纏った吉澤の“歌う星アクスタ”をセットで発売。2月4日23時59分までの予約で、直筆での宛名やサインが入ったポスターがプレゼントされる。

◾️6thアルバム『幽霊家族』

2026年3月18日（水）発売 完全生産限定盤 通常盤 予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/yoshizawakayoko/yureikazoku.html ○完全生産限定盤（CD+Blu-ray）

VIZL-2514 ￥13,200（税込）

『幽霊家族』特装写真箱─束ねられた写真たち─

CD：通常盤と同内容

Blu-ray：

「夢で会えたってしょうがないでショー」2025年4月20日 日比谷野外音楽堂

・ガリ

・鬼

・月曜日戦争

・アボカド

・面皰

・曇天

・恥ずかしい

・たそかれ

・化粧落とし

・シーラカンス通り

・地獄タクシー

・綺麗

・泣き虫ジュゴン

・ぶらんこ乗り

・残ってる

・未成年の主張 ＜アンコール＞

・ものがたりは今日はじまるの

・メモリー

・らりるれりん ○通常盤（CDのみ）

VICL-66130 ￥3,520（税込）

CD（全12曲収録）

01.Into the dream

02.あの家はもうない

03.おとうと

04.わたしの犬

05.ピーマン

06.幽霊

07.うさぎのひかり

08.ほおづき

09.たそかれ

10.時の子

11.メモリー

12.Out of the dream ○VICTOR ONLINE STORE限定セット

・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ ￥18,150（税込）

・通常盤＋CD＋アクスタ ￥8,470（税込）

歌う星アクスタ ライブCD：

「歌う星ツアー」2025年11月21日 東京キネマ倶楽部

01.うさぎのひかり(op)

02.涙の国

03.グミ

04.流星

05.曇天

06.月曜日戦争

07.ニュー香港

08.ギャルになりたい

09.ムーンライト伝説

10.シーラカンス通り

11.サービスエリア

12.ルシファー

13.東京絶景

14.ミューズ

15.うさぎのひかり

＜アンコール＞

16.メモリー

17.夢はアパート ▼VICTOR ONLINE STORE限定早期予約キャンペーン

対象期間中、VICTOR ONLINE STOREにて対象商品をご予約頂いた方に、下記特典をプレゼント致します。大変貴重な特典となりますので、ぜひ奮ってご予約ください。

【対象商品】

吉澤嘉代子 2026年3月18日（水）発売 6thアルバム『幽霊家族』

VICTOR ONLINE STORE限定セット

・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ

・通常盤＋CD＋アクスタ

【対象期間】

〜2026年2月4日（水）23:59

【キャンペーン特典】

・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ セット

吉澤嘉代子直筆お名前＆サイン入り「幽霊家族」告知ポスター(B2サイズ)

・通常盤＋CD＋アクスタ セット

吉澤嘉代子直筆サイン入り「幽霊家族」告知ポスター(B2サイズ) ▼チェーン店別先着購入特典

タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄A〉

HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄B〉

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄C〉

ビクターオンラインストア：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄D〉

セブンネットショッピング：『幽霊家族』アクリルキーホルダー

※特典は購入店舗に関わらず、各チェーン共通デザインとなります。

※楽天ブックス、Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典絵柄は後日公開いたします。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️＜吉澤嘉代子「ホールツアー 2026」＞ 2026年5月1日（金）大阪・NHK大阪ホール

開場18:00 / 開演19:00 2026年5月9日（土）東京・NHKホール

開場17:00 / 開演18:00 ▼チケット

指定席 8,800円（税込）

おみやげ付き前方指定席 12,000円（税込） ▼ファミリーマート先行

受付期間：〜 1月26日（月）23:59

受付URL：https://eplus.jp/yoshizawakayoko/